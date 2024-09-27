России нужно незамедлительно создавать боевой армейский резерв – эксперт

Система БАРС – боевого армейского резерва, которая выполняет сейчас функцию теробороны в приближенных к зоне СВО регионах, должна быть расширена и распространена на всю страну. Это будет сплоченное и подготовленное сообщество, которое даст большой результат – и будет готово в любое время выдвинуться на боевые позиции.

Об этом в эфире видеоблога-иноагента «Редакция» заявил военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это должно быть сопряжено с созданием резерва, то есть, те, кто отслужил, должны переходить в оплачиваемый резерв. Сейчас он создается, но пока система ни шатко, ни валко, эта система апробируется – это система БАРС… Создание этого резерва – это важнейшая задача на будущее. Это задача военной реформы, которая абсолютно назрела в России. И это есть во всех странах, что человек, который отслужил, должен быть готов воевать на технике, которая меняется поколение за поколением очень быстро сейчас, и уметь применять эту технику, работать в рамках адекватной тактики, которая тоже меняется вместе с техникой. Ее закрепление должно происходить в боевых уставах. Раз тактика сменилась, она должна быть где-то описана. Сейчас этого нет, а должно быть обязательно», – отметил он.

«Тогда этот человек должен получать деньги за то, что он время от времени приходит на сборный пункт, у него есть собственное оружие свое, он из него стреляет и так далее. У них свой клуб. Я вас уверяю, это будут в первую очередь люди, которые вернутся с СВО, они войдут… и войдут с удовольствием. Если им еще Министерство обороны додумается сделать свою закрытую систему типа Телеграма со своими закрытыми чатами полков, где они могут обмениваться информацией с сослуживцами, постить фотки, рассказывать друзьям, у кого родился внук, у кого сын или кому надо сброситься на протез из людей, с которыми вместе воевали, – это будет такое сплоченное сообщество, которое даст большой результат. Но это на будущее», – заключил Ширяев.