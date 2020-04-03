России нужно пережить самый страшный период «холодного ценового дождя»

03.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Ситуация с нефтяными ценами, от которых значительной мерой зависит выполнение российского бюджета, нормализуется не ранее чем в течение двух лет.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал один из ведущих российских специалистов по нефтяному рынку, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

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Издание поинтересовалось, как будет при нынешней сверхнизкой цене барреля существовать федеральный бюджет, сверстанный исходя из 42 – 43 долларов за баррель.

«Средства, накопленные в Фонде национального благосостояния, с учетом нынешних и прогнозных котировок на сырье, позволяют рассчитывать, что такой «подушки безопасности» нашей стране хватит на несколько лет.

Полагаю, что и ситуация с нефтяными ценами нормализуется не ранее чем в течение двух лет. Нынешний жуткий сценарий развития событий отрезвил рынок. Во второй половине года баррель вполне может надеяться на стоимость в $40+. Такая цена окажется достаточно комфортной для российского правительства. Нужно пережить самый страшный период — чем раньше мы попадем под «холодный ценовой дождь», обусловленный затовариванием рынка, тем быстрее котировки «черного золота» начнут расти», – считает эксперт.

Также он дал прогноз цен на нефть в апреле.

«Можно прогнозировать диапазон в $20-30 за баррель. В ходе ежедневных торгов, как можно убедиться в настоящее время, цены могут гулять на 10% и более, но по итогам месяца средняя стоимость барреля окажется на уровне несколько выше $25. По итогам года нефтяные цены могут выйти в район $40–50, поэтому их среднегодовое значение должно оказаться в пределах $30–40», – говорит директор Фонда энергетического развития.

Как будет в этой ситуации чувствовать себя рубль, отмечает собеседник издания, зависит только от действий финансовых властей государства.

«Регулятор будет выдерживать политику в 78–80 рублей за доллар, но не сильно уходить за эти границы. Конечно, если не будут развиваться более сложные кризисные явления, вызванные угрозой распространения коронавируса и остановкой мировой экономики», – добавил эксперт.

По его словам, если бы государство хотело, то стоимость «зеленого» не превышала 40 рублей.

«Только для этого необходимо продать на рынке разом десятки миллиардов долларов. В прошлые годы на удержание курса рубля бросали по несколько миллиардов в день. Судя по всему, теперь такой подход финансовое руководство страны считает неэффективным и предпочитает сберечь валютные накопления, «жертвуя» курсом национальной валюты», – резюмировал Пикин.