России нужно рассчитывать на длительную войну с НАТО, а не готовиться к миру

Анатолий Лапин.  
22.08.2024 15:52
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Сюжет дня, Украина


России следует думать не о скором замирении, но о продолжительном противостоянии с НАТО на территории Украины. Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный аналитик Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Рожина, о том, что сам НАТО готовится к такому противостоянию, свидетельствуют действия и заявления Альянса.

России следует думать не о скором замирении, но о продолжительном противостоянии с НАТО на...

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«ВСУ сейчас по сути – прокси-армия НАТО. Все эти разговоры о приеме Украины в НАТО делаются для того, чтобы показать, что никакого реального мира – НАТО не стремится к миру, НАТО стремится к войне. Очевидно, для России неприемлем вариант, когда Украина будет в НАТО, война во многом началась из-за этого», – сказал эксперт.

«Это показывает, что Запад не стремится к миру, Запад стремится к войне. Соответственно, из таких заявлений можно исходить, что надо готовиться к длительной войне – не размениваться на какие-то посылы, что где-то замиримся, где-то заморозимся. Нет, надо готовиться к длительной войне с НАТО на территории Украины, и тогда будет меньше сюрпризов в отношении той политики, которую НАТО проводит против России», – заявил Рожин.

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