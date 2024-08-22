России нужно рассчитывать на длительную войну с НАТО, а не готовиться к миру

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

России следует думать не о скором замирении, но о продолжительном противостоянии с НАТО на территории Украины. Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный аналитик Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Рожина, о том, что сам НАТО готовится к такому противостоянию, свидетельствуют действия и заявления Альянса.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«ВСУ сейчас по сути – прокси-армия НАТО. Все эти разговоры о приеме Украины в НАТО делаются для того, чтобы показать, что никакого реального мира – НАТО не стремится к миру, НАТО стремится к войне. Очевидно, для России неприемлем вариант, когда Украина будет в НАТО, война во многом началась из-за этого», – сказал эксперт.

«Это показывает, что Запад не стремится к миру, Запад стремится к войне. Соответственно, из таких заявлений можно исходить, что надо готовиться к длительной войне – не размениваться на какие-то посылы, что где-то замиримся, где-то заморозимся. Нет, надо готовиться к длительной войне с НАТО на территории Украины, и тогда будет меньше сюрпризов в отношении той политики, которую НАТО проводит против России», – заявил Рожин.