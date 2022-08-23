«России нужно развалиться, чтобы стать счастливой» – украинский боевик

Развал России на несколько мирных государств немного прикрутит желание русских убивать.

Об этом в эфире «ProUA» заявил командир нацбатальона «Свобода» Петр Кузик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

На вопрос журналистки о том, когда завершатся военные действия, боевик дал весьма неоптимистичный для Киева прогноз.

«Какой-либо эксперт, который называет точные даты – аферист и неразумный человек. Война закончится при определенных условиях. Первое: когда на Украине будет достаточно оборудования для ведения реальных наступательных действий, чтобы выгнать врага со своих территорий.

Второе – когда Россия развалится на 3 – 4 мирных государства и заживет, наконец-то, экзистенциально счастливо. Не имея желания поубивать всех вокруг, а развить свой народ, чтобы они жили хорошо.

Как только у них парадигма поменяется мировоззрения, они реально сами счастливей начнут жить, кайфовать от жизни, и соседи выдохнут. Сейчас это такой монстр, у которого одна цель – самоутвердиться за счет убийства более слабых стран и народов. Нам нужно совпадение высокой морали духа нашего войска, а оно исчерпывается, нужно какие-то хорошие новости подавать», – сказал боевик.