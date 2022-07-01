России нужно срочно наращивать импорт, чтобы слить из страны евро и доллар – эксперт

На примере Индии показательно, что торговые контракты с РФ уже заключаются в национальной валюте, однако часть всё же идёт в долларах и евро.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В то же время он отметил, что сейчас об этом особо не распространяются: «бизнес любит тишину».

«Если мы хотим увеличить наш экспорт, импорт, то вообще ничего никому не надо говорить, поэтому официальных данных ни по экспорту, ни по добыче у нас нет. Никто не говорит о погрузках в портах, куда это всё идёт, потому что это удобно нашим контрагентам. Потому что, если кто-то узнает, что Индия увеличила на столько-то, условно говоря, эти новости идут на стол американским властям, они начинают звонить: зачем вы поддерживаете Россию, портите отношения. А когда никто ничего не знает, не пишет, вроде как и давления меньше. Поэтому сказать точно, какие объёмы и в каких валютах идут, мы не можем. Тем не менее, периодически приходят новости о том, что Россия и Индия прорабатывает инструмент расчёта в национальных валютах, работы в системе своих банковских сообщений, типа нашего аналога SWIFTа», – объяснил эксперт.

При этом, по его словам, основная проблема состоит в том, что евро и доллары надо куда-то тратить.

«Нам нужно наладить импорт. У нас основная проблема сейчас даже не в том, чтобы вывести и заработать, а в том, чтобы потом куда-то эти деньги потратить. Сейчас – чуть ли не ниже 50 за доллар начинает уходить рубль – он укрепляется, потому что нам некуда девать валюту. Огромный переизбыток доллара и евро. Деньги от экспорта приходят, а мы их никуда не можем потратить, потому что логистические цепочки нарушены, и кто-то боится, какие-то товары под санкциями. Поэтому нам логично развивать, в том числе, всю финансовую и транспортную систему с такими странами, как Индия, ещё больше увеличить с Китаем, Юго-Восточная Азия. Потому что у них теперь мы будем покупать множество товаров. Какие-то европейские и американские поставщики стиральных машин ушли, окей, вот, Турция покупает их активы в России. Из Индии мы электронику или ещё что-то будем везти. Потому эта финансовая система не только для расчётов по углеводородам, но и чтобы деньги шли в обратную сторону. Чтобы мы у Индии за те же самые рупии что-то покупали. Наладить импорт – одна из главных задач сейчас», – рассказал Юшков.