России нужно только время, остальное уже есть – офицер ВСУ

Россия выигрывает время, в течение которого усиливает свое технологическое преимущество над Украиной.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Наталье Влащенко заявил офицер ВСУ Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ярославского, нынешней зимой Украина еще ощутит на себе изменение российской тактики применения БПЛА.

«Они выигрывают время, в результате которого они модернизируют все свои остальные силы и средства. Да, действительно, это сложный противник, да, действительно, он обучаемый. Да, действительно, он нас по многим параметрам превосходит. Я не про качество и количество, я про технологии. Например, РЭБы – я считаю, что на сегодняшний день у русских они из самых сильных РЭБов в мире, они очень сильно этому уделили внимание, у них более 100 институтов работает над этим направлением. РЭБы, РЭРы, радиоэлектронная разведка, радиоэлектронная борьба.

Сейчас еще они копнут серьезно в усилении себя по дронам. Они уже, благодаря Ирану и Китаю собирают массово комплектующие, они собирают «Ланцеты», которые нам не дают покоя, собирают «Герани», они их модернизируют, меняют тактику нападения. Я уверен, что мы этой зимой прочувствуем новую тактику нападения средствами поражения – беспилотниками», – заключил Ярославский.