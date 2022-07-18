России нужны лёгкие беспилотники для обнаружения Хаймарсов – полковник ГРУ

России нужны беспилотники ближнего радиуса действия для того, чтобы выявлять позиции переданного Украине странами Запада ракетного и артиллерийского оружия.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил полковник ГРУ в отставке, ветеран спецназа Владимир Квачков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Квачкова, в зоне работы иностранных РСЗО и артиллерии выявлять их позиции силами спецназа крайне тяжело. Куда более продуктивнее делать это при помощи беспилотников, а спецназ нужно задействовать в глубоком тылу.

«Если «Хаймарсы» стреляют на 70 километров, то в этой полосе бродить как в старое доброе время спецназовцам уже невозможно. Потому что сейчас система наблюдения такова, что в ближайшей прифронтовой полосе группа спецназа будет бродить и искать, где позиции артиллерии, где позиции «Хаймарс» – они все мобильны, практически это ставить под удар группу – ты либо на минное поле нарвешься, либо на засаду, либо тебя вычислят, потому что тепло никто не отменял.

Если ночью по лесу бредет какая-то группа – там, где не должно быть своих, значит, это группа противника. Поэтому здесь все переходит куда? В беспилотники. Все там сейчас. Беспилотники до 100 километров – это незаменимая сейчас вещь. Потому что на эту дальность работает, в принципе, и наша артиллерия, и ракетные войска. Но эта прифронтовая полоса – по ней бродить, вести разведку чрезвычайно сложно сейчас», – отметил он.