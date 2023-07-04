России нужны свои танкеры, а не ветряные электростанции

Елена Острякова .  
04.07.2023 21:49
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Экономика, Энергетика


Зеленая энергетика в России является «тупиковой историей», потому что у страны нет ни необходимых ископаемых для производства «ветряков», ни технологий.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленая энергетика в России является «тупиковой историей», потому что у страны нет ни необходимых...

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«Я не совсем понимаю, зачем городить огород, когда в топливном балансе уголь, нефть и газ занимают 85% мирового потребления. Мне кажется, более органичным в России строить нефтяные танкеры, чем лихорадочно думать, как создать собственный ветряк. Вы не докажете мне, что нефтяной танкер это менее современное технологичное производство, ежели ветряные станции. Почему производить суда – это отвратительно, а ветряки здорово? Я считаю, что нам нужно было на этом сосредоточиться», – сказал Симонов.

Он с сожалением констатировал, что даже знаменитый «теневой» флот России обновляется сейчас импортными судами.

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