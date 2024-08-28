России оказалось выгодно держать ВСУ на Курщине подольше – Онуфриенко

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ВСУ будут выбиты из Курской области к концу сентября.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это позитивный прогноз. Как выбивать, понятно. Противник там находится в полуокружении. С трех сторон стоят наши войска. Поэтому наиболее эффективно применение полного преимущества нашей авиации в воздухе», – сказал Онуфриенко.

Он пояснил, что нынешние бои называют «курской дугой», потому что ВСУ теряют почти столько же техники, как гитлеровцы в 1943 году.

«Противнику тяжело доставлять зенитно-ракетные комплексы. Он их потерял достаточно много за время этой операции – как бы не больше, чем за предыдущие полгода. А это дефицит для киевской хунты. Поставки с Запада идут достаточно медленно. Если говорить с военной точку зрения, не касаясь политики, вряд ли нам есть смысл торопиться с изгнанием с Курщины вояк хунты, потому что это мясорубка. Осознание этого приходит не только на Западе, но и ко многим аналитикам в Киеве», – сказал Онуфриенко.