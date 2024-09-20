России осталось перерезать одну трассу, чтобы ВСУ сами ушли из Донбасса

ВС РФ приблизились к стратегической трассе, от которой зависит снабжение украинской группировки в Донбассе.

Об в эфире интернет-канала объявленного Россией в розыск политолога Юрия Романенко заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первоначальная цель рассматривается очень просто – им нужна вся Донецкая область – это главный приоритет. Поэтому Покровск брать не нужно – подойти близко и перерезать трассу Покровск-Константиновка. Они перерезали фактически трассу Покровск-Константиновка, но мы ей не пользуемся месяца три. У нас официальный по ВСУ запрет использовать эту трассу, потому что она простреливается. Сейчас они вообще подошли близко, километров на 5. Но отдельные отчаянные по ней гасали. Во-первых, ты едешь один или вдвоем, и ты не везешь ни БК, ничего взрывоопасного. То есть, с грузом тушенки на легковом джипе в принципе ты можешь на свой страх и риск проскочить. Ни БК, ничего по ней не возят уже 300 лет», – сказал ВСУшник.

«Вторая главная трасса по логистике – и третьей нет – это бывшая Харьков-Ростов, которая доходит от Харькова до Славянска, и дальше Славянск-Константиновка, это уже местные дороги. То есть у них вполне логичный ход – перерезать Покровск-Константиновка в районе Славянска, Лимана, Святогорского поворота, перекрыть трассу на Харьков, и мы будем уходить сами – все. Без логистики нет войны, без горючего, без масла, без патронов, снарядов, мин ты не повоюешь», – заявил Сазонов.