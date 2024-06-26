России от Запада уже ничего не нужно – Лавров рассказал о главном интересе РФ

Елена Острякова.  
26.06.2024 16:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1281
 
Бизнес, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Торговля, Украина


Россия больше не рассматривает Запад как торгового партнера, но рассчитывает нейтрализовать его как угрозу своей безопасности.

Об этом сегодня, выступая на десятом научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия больше не рассматривает Запад как торгового партнера, но рассчитывает нейтрализовать его как угрозу...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Мы заинтересованы только в одном — чтобы с западного направления не исходили угрозы нашей безопасности. Наш интерес был гораздо шире и более всеобъемлющ, на Запад не готов к взимовыгодному равноправному сотрудничеству. Его недоговороспособность уже, по-моему, всеми осознана. Когда нужно что-сделать по приказу из Вашингтона, он идет на разрыв любых договоренностей, на любые нарушения международного права.

Поэтому сейчас, убедившись, насколько Запад «готов» к честному равноправному взаимодействию, и поняв, что оно на данном этапе невозможно, мы заинтересованы только в одном — чтобы с Запада не исходили угрозы нашей безопасности», – сказал Лавров.

Вместе с тем, он не исключил, что Западная Европа сможет стать одним из центров многополярного мироустройства, если осознает тупиковость избранного ею курса, который она проводит под диктовку Вашингтона.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть