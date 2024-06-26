России от Запада уже ничего не нужно – Лавров рассказал о главном интересе РФ

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Россия больше не рассматривает Запад как торгового партнера, но рассчитывает нейтрализовать его как угрозу своей безопасности.

Об этом сегодня, выступая на десятом научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы заинтересованы только в одном — чтобы с западного направления не исходили угрозы нашей безопасности. Наш интерес был гораздо шире и более всеобъемлющ, на Запад не готов к взимовыгодному равноправному сотрудничеству. Его недоговороспособность уже, по-моему, всеми осознана. Когда нужно что-сделать по приказу из Вашингтона, он идет на разрыв любых договоренностей, на любые нарушения международного права. Поэтому сейчас, убедившись, насколько Запад «готов» к честному равноправному взаимодействию, и поняв, что оно на данном этапе невозможно, мы заинтересованы только в одном — чтобы с Запада не исходили угрозы нашей безопасности», – сказал Лавров.

Вместе с тем, он не исключил, что Западная Европа сможет стать одним из центров многополярного мироустройства, если осознает тупиковость избранного ею курса, который она проводит под диктовку Вашингтона.