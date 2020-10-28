28.10.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Донбасс, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, СНГ, Украина
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России пора действовать по всем фронтам на постсоветском пространстве – Копатько


России нужно решать проблемы на постсоветском пространстве в комплексе, выделяя фронты и работая по ним точечно, поскольку эти нерешённые проблемы только наслаиваются и рано или поздно взорвутся.

Об этом в эфире YouTube-канала «TK Union» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вокруг России по цепочке возникают конфликты, может и на наш конфликт нужно смотреть в комплексе, и в комплексе и решать проблему?» – спросил телеведущий.

«Безусловно, эти проблемы решаются в комплексе. Смотрите, белорусско-украинские проблемы имеют место, российско-украинские имеют место и война в Донбассе тоже, причём, тут даже Турция косвенно завязана и её позиция по Крыму», – ответил социолог.

«Я уже говорил на одном из федеральных каналов, что нам нужно определить: минский фронт, украинский фронт и донецкий фронт. Я считаю, что это вполне может быть массированно, и многие вещи зависят от того, что происходит в той или иной точке. Не говоря уже о других, потому что туда подтягивается и Приднестровье.


Поэтому я считаю, что всё нужно рассматривать в комплексе, но выделять отдельные направления и конкретно по ним точечно работать. Я думаю, эта задача стоит, но, к сожалению, какого-то решения нет, мы постоянно, что-то откладываем, и это всё ставит в более невыгодную позицию Россию.

Отложенное решение — это не решение проблемы, это её накопление, которое потом может взорваться», – добавил Копатько.

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