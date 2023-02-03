России пора готовиться к противостоянию в Тихом океане – эксперт

Владимир Гладков.  
03.02.2023 19:18
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дальний Восток, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США


Поскольку центр глобального противостояния переносится с Атлантики в тихоокеанский регион, России необходимо спешно наращивать дальневосточную группировку.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Илья Крамник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку центр глобального противостояния переносится с Атлантики в тихоокеанский регион, России необходимо спешно наращивать...

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«Тихий океан, особенно его западная часть, постепенно становится центром нового мирового противостояния. Фактически уже стал, но масштабы растут. Центром предыдущего противостояния была Атлантика, поскольку это противостояние между СССР и НАТО, то теперь противостояние между Китаем и США, где мы выступаем младшим партнёром Китая.

В ближайшие десятилетия будет происходить много чего интересного – наращивание китайского военно-морского потенциала, и в ответ наращивание американского потенциала на Филиппинах и в других странах южных морей.

И здесь вопрос, смогут ли участники сдержаться от прямого конфликта, как в своё время НАТО и Советский Союз, или же в данном противостоянии нам, всё-таки, придётся увидеть войну», – сказал Карамник.

Он объяснил, что если Россия хочет отстаивать свои интересы в тихоокеанском регионе, необходимо срочно укреплять дальневосточную военную группировку, в том числе флот.

«Прозвучала очень неприятная фраза – «младший партнёр Китая», расшифруйте», – попросил ведущий.

«К сожалению, мы очень сильно уступаем Китаю по экономическому и военному потенциалу. Китайский флот сейчас стал сильнейшим, хотя ещё долго не будет сильнее американского. Наш же флот на Тихом океане – уступает и китайскому, и американскому, и японскому, и, к сожалению, даже южнокорейскому.

К сожалению, мы там не занимаем ведущую роль. И сейчас наша задача – построить нормальную систему обороны тех же Курил, чтобы японцы не представляли столь серьёзной угрозы, когда они могут начать военную операцию даже группировкой мирного времени, без мобилизации.

Для нас задача – укреплять собственную оборону. А у Китая задача более обширная – противостояние с США, убедить окружающих партнёров в том, что Китай – более надёжный и мощный поставщик безопасности», – резюмировал эксперт.

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