России пора готовиться к противостоянию в Тихом океане – эксперт

Поскольку центр глобального противостояния переносится с Атлантики в тихоокеанский регион, России необходимо спешно наращивать дальневосточную группировку.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Илья Крамник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тихий океан, особенно его западная часть, постепенно становится центром нового мирового противостояния. Фактически уже стал, но масштабы растут. Центром предыдущего противостояния была Атлантика, поскольку это противостояние между СССР и НАТО, то теперь противостояние между Китаем и США, где мы выступаем младшим партнёром Китая.

В ближайшие десятилетия будет происходить много чего интересного – наращивание китайского военно-морского потенциала, и в ответ наращивание американского потенциала на Филиппинах и в других странах южных морей.

И здесь вопрос, смогут ли участники сдержаться от прямого конфликта, как в своё время НАТО и Советский Союз, или же в данном противостоянии нам, всё-таки, придётся увидеть войну», – сказал Карамник.