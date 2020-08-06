России пора начинать отлов украинских военных преступников

06.08.2020, Москва, Андрей Соколов

Политолог Руслан Осташко сообщил, что направил в Следственный комитет запрос с просьбой активизировать расследование обстоятельств военных преступлений, совершенных боевиками ВСУ против населения Донбасса.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Главный редактор PolitRussia также обратился к неравнодушным гражданам, призывая направить в СК РФ аналогичные письма (образец можно скачать здесь). По его мнению, Россия должна расследовать преступления, совершенные украинскими военнослужащими и так называемыми «добробатами». Обращения россиян в СК РФ помогут избавиться от преступников, убивающих мирных людей. Отправить их можно по адресу: 105005, г. Москва, Технический переулок, д. 2.

«В конце концов, есть методы – и они вполне доступны России – которые использовал для преследования немецких нацистов Израиль. Напомню, еврейское государство тайно вывозило выявленных военных преступников из стран, где они скрывались, чтобы судить нацистов в Израиле», – заявил он.

Россия, как считает Осташко, имеет право использовать любые средства, чтобы призвать к ответственности тех, кто уничтожал мирное население, причем независимо от наличия у жертв ВСУ гражданства РФ.

Украинские военные целенаправленно и умышленно действуют, лелея планы по уничтожению всего «гражданского населения, проживающего на юго-востоке Украины». Боевые действия не утихают по сей день. Боевики ВСУ продолжают нарушать режим прекращения огня, а также игнорируют положения Протокола о перемирии и Конвенции о защите гражданского населения во время военного конфликта.

Осташко отметил, что руководство ВСУ виновно в геноциде населения Донбасса, организации убийств и применении запрещенных средств и методов ведения войны. В России следят за ситуацией на юго-востоке Украины, возбуждая в отношении боевиков ВСУ уголовные дела (их уже более 300).

Политолог уверен, что пора выдавать награды за поимку военных преступников. Нет сомнений, что украинских офицеров сдадут их же подчиненные.