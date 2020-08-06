России пора начинать отлов украинских военных преступников
Политолог Руслан Осташко сообщил, что направил в Следственный комитет запрос с просьбой активизировать расследование обстоятельств военных преступлений, совершенных боевиками ВСУ против населения Донбасса.
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Главный редактор PolitRussia также обратился к неравнодушным гражданам, призывая направить в СК РФ аналогичные письма (образец можно скачать здесь). По его мнению, Россия должна расследовать преступления, совершенные украинскими военнослужащими и так называемыми «добробатами». Обращения россиян в СК РФ помогут избавиться от преступников, убивающих мирных людей. Отправить их можно по адресу: 105005, г. Москва, Технический переулок, д. 2.
«В конце концов, есть методы – и они вполне доступны России – которые использовал для преследования немецких нацистов Израиль. Напомню, еврейское государство тайно вывозило выявленных военных преступников из стран, где они скрывались, чтобы судить нацистов в Израиле», – заявил он.
Россия, как считает Осташко, имеет право использовать любые средства, чтобы призвать к ответственности тех, кто уничтожал мирное население, причем независимо от наличия у жертв ВСУ гражданства РФ.
Украинские военные целенаправленно и умышленно действуют, лелея планы по уничтожению всего «гражданского населения, проживающего на юго-востоке Украины». Боевые действия не утихают по сей день. Боевики ВСУ продолжают нарушать режим прекращения огня, а также игнорируют положения Протокола о перемирии и Конвенции о защите гражданского населения во время военного конфликта.
Осташко отметил, что руководство ВСУ виновно в геноциде населения Донбасса, организации убийств и применении запрещенных средств и методов ведения войны. В России следят за ситуацией на юго-востоке Украины, возбуждая в отношении боевиков ВСУ уголовные дела (их уже более 300).
Политолог уверен, что пора выдавать награды за поимку военных преступников. Нет сомнений, что украинских офицеров сдадут их же подчиненные.
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