России пора объявлять бесполётную зону над Донбассом

17.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия должна ввести бесполетную зону над Донбассом в ответ на планы Украины закупать или производить совместно с Анкарой ударные турецкие беспилотники для применения против ЛДНР.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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По его словам, сделать это нужно будет для защиты граждан РФ, которые поживают в республиках Донбасса.

«Поставка современных турецких беспилотников, которые очень эффективны, – это показывают успехи азербайджанской армии в войне в Нагорном Карабахе, – делает актуальным вопрос недопущения использования Киевом этих ударных беспилотников против населения Донбасса.

Я полагаю, необходимо прорабатывать вариант уже сейчас и с юридической точки зрения обосновывать его, о введении бесполётной зоны над Донбассом с целью исключения террористических атак со стороны украинских войск с использованием турецких беспилотников. Это необходимо делать, очевидно.

Сейчас важно политико-юридическое обоснование такого шага. Это может быть объяснено тем, что значительно количество жителей Донбасса получили российские паспорта, и в целях недопущения гибели российских граждан, я думаю, мы, Москва, будем иметь основания для того, чтобы исключить их уничтожение.

Что касается также прозвучавших заявлений Эрдогана по Крыму, то они абсолютно не новые, они ничего не значат. Крым – российский, поэтому кто что заявляет, извините, это сотрясение воздуха и не более того», – сказал Коротченко.

Напомним, вчера во время визита в Анкару президент Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Эрдоган обсудили возможность создания на Украине предприятия по сборке турецких беспилотников, а также совместное строительство самолетов. Кроме того, Эрдоган в очередной раз заявил, что не признает российский статус Крыма и считает его «аннексированным».