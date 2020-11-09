России пора осознать историческую ответственность перед Донбассом – Соловьёв

09.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Все усилия Украины брошены на подготовку захвата территории ЛДНР, поэтому России пора взять на себя историческую ответственность перед русским Донбассом.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский телеведущий Владимир Соловьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ясно, что Украина готовится к вооружённому варианту возвращения территорий, именно поэтому эти постоянные затягивания. Об этом Порошенко говорил с самого начала, он говорил, что подписывает Минские соглашения для того, чтобы спасти армию и иметь возможность подготовиться.

Вся риторика, ваша экономика, на что вы берёте деньги, и что вы делаете в последнее время, не надо считать нас наивными и слепыми, не надо считать республики наивными и слепыми. Они видят, они смотрят украинское телевидение и прекрасно знают, что вы о них говорите и какую судьбу вы им готовите, вы никого не обманите.

Поэтому вопрос на самом деле к России, насколько мы осознаём ответственность за своих сограждан, находящихся за рубежом в результате колоссальной геополитической трагедии, как сказал наш президент – это распад СССР. Не по своей вине Донбасс оказался в таком положении, и вопрос, осознаём ли мы своё чувство исторической ответственности», – отметил он.

Также телеведущий подчеркнул, что Украина готовит хорватский сценарий для Донбасса, однако близость российской границы не позволит воплотиться этому сценарию в жизнь.

«Шесть лет страдают люди, и чем это всё закончится? Как вы намекали один из вариантов – это Югославское решение или теперь будете говорить про Карабахское решение?

Сколько жизней вам не жалко? Или будете воевать международными террористами? Эрдогану позвоните, чтобы с ним договориться, чтобы прокси были? Ситуация несколько иная, всё-таки, граница с Россией может сильно изменить расстановку сил. Подумайте над этим и прекратите жить иллюзиями», – добавил Соловьев, обращаясь к украинским оппонентам.