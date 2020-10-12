12.10.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Азербайджан, Армения, Белоруссия, Беспорядки, Война, Вооруженные силы, Донбасс, Крым, Молдова, нацизм, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Украина
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России пора остановить растаскивание постсоветского пространства радикалами и националистами – тюрколог


Чтобы войны прекратились, нужно небольшими шагами преодолевать то, что не устраивает конфликтующие стороны, а России необходимо выработать свою жёсткую наступательную концепцию по взаимодействию с приграничными странами, чтобы, в конце концов, не оказаться в кольце врагов.

Об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил политолог, тюрколог Владимир Аватков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может быть, целесообразно начать маленькими шажочками двигаться вперед. Тут сказали, что не могут попасть на могилу своих предков (в Карабах – ред.), так может быть начать с этого на межгосударственном уровне? Чтобы организовать такого рода доступы, чтобы прекратить ограничивать возможность перемещения друг друга с двух сторон, чтобы прекратить эту ненависть с двух сторон, просто прекратить, жестко в информационном пространстве.

Постсоветское пространство растаскивается на части, растаскивается очень активно, растаскивается местными националистами, спонсируемыми извне, растаскивается Западом, Турцией, всем кем угодно. И если мы продолжим точно так же смотреть на это без проактивной жесткой наступательной линии, то в дальнейшем это просто будет невозможно остановить, и мы проснемся с другими странами вокруг нас. Это происходит всё больше и больше.

Россия должна создавать этот образ будущего, в котором мы хотим жить с этими странами вокруг нас, образ будущего, наш, выгодный Российской Федерации. Не глубокоуважаемым коллегам, которых мы очень уважаем – Армении, Азербайджану, Казахстану, Белоруссии и так далее, но уже нужно выработать свой собственный проект, своё собственное видение будущего и привлекать их к нам», – сказал Аватков.


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