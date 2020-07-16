России пора положить конец киевскому бедламу – украинский политик

16.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Политические возможности Украины уже исчерпаны: страной правят дегенераты, враги, воры, мародеры и откровенные убийцы.

Об этом у себя в «Facebook» написал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предстоящие осенью местные выборы в Украине будут самые грязные, если они вообще состоятся. И к добру они не приведут. Нужно уже здесь, в России, принимать решение и заканчивать с этим бедламом, с этим бредом сумасшедших. Если еще дать лет пять продолжаться тому, что было и есть, то всё это скажется на Белоруссии, на России», – уверен экс-депутат.

Он добавил, что ситуация внутри этих государств будет только напрягаться, а пятая колонна Запада и американцев будет получать постоянную моральную и материальную подпитку.

«А это не «детские шалости». Цель этого – расшатывание обществ и государств к востоку от Украины. И достижение самой главной цели Запада – развал самой России. Ведь Украина исторически, культурно, духовно и ментально и есть часть той же России. И овладение Украиной, добивание ее, окрыляет подлецов во вражеских штабах и дает им поводы развивать свое наступление, начатое шесть лет назад. Поэтому очень важно это наступление остановить!

Мы все взаимосвязаны. Строить стену, не строить, как то пытались в Украине… Киев и Москва находятся рядом. Ракета за 10 минут долетает. Украинцы хотят поехать в Крым, но они не могут. Поездов нет.

Буквально через два-три месяца ситуация в Украине дозреет до того, что необходимо будет проводить либо досрочные парламентские и президентские выборы, либо деструктивными силами будет организован и проведен очередной государственный переворот», – считает Журавко.

По его словам, если бы не помощь России и Европы, то Украина уже давно бы развалилась, и ее большая часть уже была бы в составе РФ, но Москве сегодня невыгодно разваливать Украину.

«Вот и получается, что стратегические политики ведущих держав должны быстрее определяться по судьбе Украины, которую нужно перестать использовать как фитиль к началу более широкомасштабного конфликта, который будет явно похож на войну с массовой гибелью людей и разрушениями, которые отбросят славянскую цивилизацию до того уровня, о котором мечтали императоры Франции, Германии и бесноватый фюрер.

Поводом для ускорения принятия решения по Украине являются «Минские соглашения», которые Украина, после их подписания, жестко и цинично так и не выполнила! А раз не выполнила, то она кинула всех гарантов и заинтересованных в них. И за этот «кидок» неминуемо должна наступить политическая, правовая и экономическая ответственность», – добавил политик.

При этом он подчеркнул, что политическими методами украинский вопрос уже не развязать.

«Это приведет к отдалению вопроса, но не решения его, так как политические возможности на самой Украине уже исчерпаны. Страной правят дегенераты, враги, воры, мародеры и убийцы», – заключил Журавко.