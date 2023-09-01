России пора поставлять оружие антизападным повстанцам по всему миру – Артамонов

Владимир Гладков .  
01.09.2023 18:59
  (Мск) , Москва
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Африка, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия должна вспомнить опыт СССР в поддержке национально-освободительных движений по всему миру и начать поставлять оружие африканским повстанцам, готовым воевать на территории Западной Европы.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил военный эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна вспомнить опыт СССР в поддержке национально-освободительных движений по всему миру и начать...

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«Россия инициативно помогает ряду стран в Африке. Если расценивать, что работа России в Африке – это подготовка к миссии возмездия в Европе, с точки зрения возможной потом подготовки бойцов, которые потом отправятся помогать своим соотечественникам на территории Европы.

Если это игра в долгую, то в добрый час. Но это уж очень в долгую, и африканцы тоже не простые, и не побегут за трёхцветным флагом. Они преследуют свои интересы. Больно уж это долгая игра с непонятным итогом», – сказал Артамонов.

Он подчеркнул, что Москве надо действовать более решительно и жестко.

«Нужно помогать тому самому подполью, которое могло бы пускать поезда на территории Западной Европы, раскачивать лодку всеми доступными путями, поднимать национально-освободительную борьбу, и снабжать оружием.

Точно так же, как западники снабжают оружием украинский фронт, и говорят «не пойман – не вор». «Челленджер», который катит в сторону Украины – это не Великобритания вступила в войну с Россией.

Ну, хорошо. А пулемёт «Утёс», который окажется в руках африканского повстанца на улицах Парижа – это не российская армия, а просто старый пулемёт «Утёс», снятый с вооружения. А что одна очередь разрушит стены типичного французского строения – возможно, тогда французы задумаются и прекратят поставлять боеприпасы, которые отрывают головы маленьким девочкам», – подытожил эксперт.

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