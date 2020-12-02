02.12.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Дзен, Китай, НАТО, Общество, Политика, Россия, ШОС
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России пора собирать антинатовский блок в рамках ШОС – Соловьёв


Организация НАТО перестала притворяться оборонительным союзом и открыто заявляет о своей наступательной сути, поэтому России пора создавать альтернативный военный блок.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно признать, что военная химера оборонительных военных блоков в прошлом, и НАТО сбросил с себя всякое притворство, и там напрямую начинают говорить, что они никакой не оборонительный союз, а, абсолютно очевидно, наступательный союз, решающий политико-экономические задачи, в том числе и военными методами. Союз, переходящий к режиму жёсткой диктатуры в мире, и они этого не скрывают.

Уничтожение Ливии на чьей вине? Уничтожение Ирака, появление ИГИЛ, попытка уничтожения Сирии. Всё что мы видим оттуда это из «холодных» времён», – отметил он.

Также телеведущий подчеркнул, что России придётся создавать свой военный блок, чтобы противостоять НАТО.


«Но с нашей стороны пока нет Варшавского договора, и они напрашиваются на то, что России придётся искать на базе ШОС, или на какой-то другой, создание военной структуры, которая будет противостоять совместной огневой мощи НАТО. Потому что отдельно Китаю и нам довольно сложно решать военные задачи», – заключил Соловьев.

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