России пора в корне менять наступательную стратегию – Онуфриенко
Российской армии пора идти в решительное наступление, окружить Киев – и полностью уничтожить бандеровский режим.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нам нужна другая наступательная стратегия. Ни одна стратегия огневого вала, при нынешней численности задействованных сил и средств, не способна освободить от киевского режима всю контролируемую им территорию.
А если мы оставим его хоть на правом побережье Днепра, будет то же самое, что и в Донбассе после «Минска»: есть линия противостояния, она всё время тлеет, и есть киевский режим, который готовится. И в подбрюшье России будет газовая гангрена. Это будет просто перерыв к следующей большой мясорубке», – уверен Онуфриенко.
По его мнению, российская армия должна воспользоваться тактикой мощных ударов, прорывов и окружений, как было во времена Великой Отечественной войны.
«Не нужно штурмовать огневым валом большие и малые города, нужна другая стратегия. Стратегия глубоких проникающих ударов. Посмотрите, за сколько дней и как был освобождён Киев от немецко-фашистских захватчиков – фланговыми ударами. И при угрозе полного окружения Киева его освобождение заняло трое суток, войска Вермахта оттуда просто выдавили.
Окружите эту группировку [на левом берегу Днепра] и вам не придётся огневым валом сметать населённые пункты», – добавил эксперт.
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