России пора в корне менять наступательную стратегию – Онуфриенко

Российской армии пора идти в решительное наступление, окружить Киев – и полностью уничтожить бандеровский режим.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужна другая наступательная стратегия. Ни одна стратегия огневого вала, при нынешней численности задействованных сил и средств, не способна освободить от киевского режима всю контролируемую им территорию.

А если мы оставим его хоть на правом побережье Днепра, будет то же самое, что и в Донбассе после «Минска»: есть линия противостояния, она всё время тлеет, и есть киевский режим, который готовится. И в подбрюшье России будет газовая гангрена. Это будет просто перерыв к следующей большой мясорубке», – уверен Онуфриенко.