«России пора включить механизм сопротивления» – нельзя допустить победу турок в Закавказье

07.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

России пора чётко определиться с друзьями, партнерами и врагами, чтобы остановить проигрыши по всем фронтам, как это случилось с Прибалтикой, Украиной и чуть не произошло с Белоруссией.

Об этом в эфире YouTube-канала «ГолосПравды» заявил экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ежели не включатся, в конце концов, механизмы сопротивления, если своими словами не будут названы враги, которых сегодня по какой-то мне до сих пор непонятной причине мы называем друзьями, может быть, для того, чтобы усыпить себя. Мол, смерть во сне принимать не так страшно, может по этой причине так делается?..

До тех пор пока не произойдет пробуждение, которое, конечно, будет приводить к самым серьезным противостояниям, но, еже ли это не будет названо своими словами, мы и дальше будем проигрывать, проигрывать, дорогие друзья.

Проиграна Прибалтика, проиграна Украина, проигрываемая сегодня Белоруссия, которая проигрывается. Потому что во главе государства стоит человек, которого мы называем партнером, который делает всё для того, чтобы оторвать Белоруссию, то есть инспирировать сейчас взрыв и оторвать Беларусь от России.

И, конечно, то, что сейчас происходит на Востоке, то, что происходит в Армении. Когда Турция победит, а всё, похоже, идет к тому, что Турция победит, закроется всё это пространство, и Средиземноморье будет серьезнейшим образом, не до конца, но серьезно изолировано от России. То есть, процесс изоляции и сжимания кольца вокруг России будет продолжаться далее», – сказал Волга.