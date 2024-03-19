России потребуется вторая волна мобилизации – ветеран СВО

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Если боевые действия в зоне СВО и дальше будут затягиваться, Россия столкнётся с необходимостью проведения второй волны мобилизации.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил мобилизованный журналист, ветеран СВО Никита Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас воюющая армия вынуждена получать столько пополнения, сколько пришло в военкомат. И в том качестве, в котором они пришли в военкомат. А качество очень отличается – подготовка, возраст, физическое состояние. Если мы хотим приблизить победу, то армия должна иметь возможность набрать столько людей, сколько ей по-настоящему надо. И пополнять в таком ритме, в котором необходимо. И в этом смысле мне кажется, что по-хорошему – мобилизация нужна. Наверное, можно обойтись и без неё, но в подобной ситуации мы вместо того, чтобы взять из понятного источника, где оно точно есть, ждём, что люди сами придут. Конечно, в каком-то количестве они сами приходят. Я точных цифр не знаю, надеюсь, этого хватает. Но я точно знаю, что у армии нет контроля над ритмом этого поступления, нет контроля над качеством. И главное, по всем социальным законам, этот поток будет иссякать», – сказал Третьяков.

«Поэтому, если конфликт затягивается, рано или поздно потребуется вторая волна мобилизации. И я всех своих знакомых мобилизованных расстраиваю, говорю им, что вторая волна совершенно не значит, что мобилизованных первой волны отпустят домой. И с чего бы – война не закончена, миссия наша не выполнена до конца, а мы уже реально научились, мы обладаем тем опытом, которым должны делиться с новобранцами», – добавил ветеран.