России потребуется вторая волна мобилизации – ветеран СВО

Максим Столяров.  
19.03.2024 23:54
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если боевые действия в зоне СВО и дальше будут затягиваться, Россия столкнётся с необходимостью проведения второй волны мобилизации.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил мобилизованный журналист, ветеран СВО Никита Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если боевые действия в зоне СВО и дальше будут затягиваться, Россия столкнётся с необходимостью...

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«Сейчас воюющая армия вынуждена получать столько пополнения, сколько пришло в военкомат. И в том качестве, в котором они пришли в военкомат. А качество очень отличается – подготовка, возраст, физическое состояние.

Если мы хотим приблизить победу, то армия должна иметь возможность набрать столько людей, сколько ей по-настоящему надо. И пополнять в таком ритме, в котором необходимо.

И в этом смысле мне кажется, что по-хорошему – мобилизация нужна. Наверное, можно обойтись и без неё, но в подобной ситуации мы вместо того, чтобы взять из понятного источника, где оно точно есть, ждём, что люди сами придут.

Конечно, в каком-то количестве они сами приходят. Я точных цифр не знаю, надеюсь, этого хватает. Но я точно знаю, что у армии нет контроля над ритмом этого поступления, нет контроля над качеством. И главное, по всем социальным законам, этот поток будет иссякать», – сказал Третьяков.

«Поэтому, если конфликт затягивается, рано или поздно потребуется вторая волна мобилизации. И я всех своих знакомых мобилизованных расстраиваю, говорю им, что вторая волна совершенно не значит, что мобилизованных первой волны отпустят домой.

И с чего бы – война не закончена, миссия наша не выполнена до конца, а мы уже реально научились, мы обладаем тем опытом, которым должны делиться с новобранцами», – добавил ветеран.

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