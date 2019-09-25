России повезло с русофилом Вучичем

25.09.2019, Москва, Елена Острякова

Россия будет поддерживать президента Сербии Александра Вучича, а не местную оппозицию, потому что он самый большой русофил в Европе, а его оппоненты, напротив, делали гадости России и русским, когда были у власти.

Об этом политолог Никита Бондарев пишет в издании «Балканист», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное достижение Александра Вучича для меня состоит в том, что за годы его правления русофильство в Сербии стало мейнстримом. Критика России и Владимира Путина в Сербии сегодня равносильна политическому самоубийству. Даже системные либералы, для которых главным ориентиром был, есть и будет американский Госдеп, вынуждены, говоря о нашей стране, выражаться обтекаемо и нейтрально.

Прямую критику России может себе позволить только совсем уж отпетая демшиза, много лет не проходящая пятипроцентный парламентский барьер. Подумайте только – сейчас во всех сербских кинотеатрах идут российские фильмы! Такого не то, что в девяностые и нулевые, такого и при социализме не было», – пишет Бондарев.

Он напоминает, как во времена правления Демократической партии, функционеры которой сейчас возглавляют различные оппозиционные движения, «слово «русофил» в Сербии произносилось шепотом, а русским гостям отключали микрофоны».

«Союзу бывших», каковым является сербская оппозиция, я верить не могу. Я отнюдь не исключаю, что в рядах оппозиции сами собой выделятся лидеры нового типа, приличные, порядочные люди, не имевшие отношения к кабинету Бориса Тадича и Демпартии. Но пока я их не вижу. Сербской оппозиции в нынешнем ее виде, которая есть ни что иное, как устроившая себе небольшой ребрендинг Демпартия», – пишет Бондарев.

Он полагает, что «Никого лучше Вучича у России нет не только в Сербии, не только на Балканах, а вообще в Европе».

«Отдал ли Милош Земан внуков (правнуков) в русскую посольскую школу? Выучил ли Виктор Орбан в зрелом уже возрасте русский язык?

А Вучич сделал именно это, чтобы быть ближе к стране, которую он на самом деле любит. «Более лучших» русофилов, чем Вучич надо тщательно и кропотливо выращивать, находить еще в юности, холить и лелеять, помогать им получить хорошее образование и сделать политическую карьеру, если надо – немножко спонсировать продвижение и избирательные кампании.

Так это делают американцы и не очень этого стесняются. Так, рано или поздно, научится действовать и Россия. А Александра Вучича никто не отбирал и не выращивал, он, так сказать, вырос самосевом», – пишет политолог.

Он также ответил тем, кто критикует Вучича за позицию по Косово.

«Но ведь вам нравится кампания по отзыву признания Косово странами третьего мира? Каждый раз, когда очередная банановая республика заявляет, что не признает и не признавала Косово, вы рукоплещете. Не хотите же вы сказать, что Вучич к этому не причастен», – заключает Бондарев.