России предлагают перейти на германскую экономическую модель

05.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Россия нужная рыночная экономика при сильной социальной защите и высокой роли государства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Российской газете» пишет заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин.

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Он задается вопросом: какая экономическая модель нужна России?

«Ответ – социальная рыночная экономика, «континентальная модель». Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Словения, Польша, страны Балтии. Но только не шведская модель, не выдержим налогов. В такой экономике есть «золотое сечение», баланс между частным и общим. С одной стороны, сильная социальная защита и высокая роль государства. С другой – энергичное, самодеятельное население, крупнейший средний класс, малый и средний бизнес с долей в экономике до 40-50%», – отмечает экономист.

По его словам, в прежние времена немецкое влияние в России было очень сильным.

«Многое строилось «по Германии». Философия, экономика, право, исторические науки, финансы, госуправление, университеты – сами основы идеологии общества три века связаны с Германией. Даже марксизм имел немецкие корни. Германия – наш торговый партнер N 2. В начале XX века была N 1. Германия – яркий пример социальной рыночной экономики. Так, может быть, понять себя именно в качестве такой модели? Умеренной, взвешенной, состоятельной, технологичной.

Это спорно? Конечно! Известно только одно: мы будем метаться и болеть, как общество, пока не найдем правильный ответ на вопрос – что же мы строим в России?», – резюмирует Миркин.