Аммиак в обмен на «Азов»: России предложен новый унизительный change по Украине

Новости Украины

На фоне недавних украинских успехов на фронте, возросшей террористической активности Киева на юге и странных плясок «международной общественности» вокруг т. н. «демилитаризации» Запорожской АЭС, в фокус внимания Запада неожиданно попал построенный еще в советские времена украинский участок аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

Причем, – об этом редко говорят вслух, однако специалисты это прекрасно понимают – сам по себе аммиакопровод рассматривается в контексте остальной причерноморской инфраструктуры Украины, главными жемчужинами которой являются Одесский порт и припортовый завод.

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Без них – как перевалочного хаба на пути экспорта российского аммиака на Запад, аммиакопровод – не более, чем длинная труба, ведущая в никуда. Поступающее сырье просто накапливается в цистернах, а поставщики вынуждены тратиться на плату за вынужденный простой грузов.

Впервые тема Одессы, как перевалочной базы, зазвучала во время подготовки приснопамятной зерновой сделки. Тогда, напомню, Запад получил украинское зерно, Киев – возобновление судоходства и работы порта плюс деньги за вывезенную сельхозпродукцию.

Россия же, соглашаясь на деблокаду черноморского побережья, рассчитывала на аналогичные уступки относительно собственного зернового экспорта, однако в итоге не получила ничего кроме брошенной с барского плеча кости в виде вынужденного согласия Литвы прекратить самодеятельность с удивительным образом совпавшей с зерновыми переговорами блокадой Калининграда. Причем, Вильнюс бы хотел давить и дальше, но «старшие братья» из ЕС заставили притормозить с инициативой – мол, еще рано.

«Зерновая инициатива стала возможной благодаря посредничеству Секретариата ООН и Турции, и сейчас президент Эрдогана и я лично способствуем тому, чтобы обеспечить ее продолжение, чтобы она продолжалась и дальше. Сейчас мы обсуждаем возможности экспорта российского аммиака теми же путями (через украинские порты) по трубопроводу, который пересекает Украину», – откровенничает генсек ООН Гуттериш в интервью турецкому агентству Anadolu, раскрывая западные карты.

Гуттериш также признался, что уже провел ряд переговоров с лидерами ЕС по вопросу допуска удобрений из РФ на мировые рынки:

«Мы занимаемся тем, что пытаемся убедить тех, кто ставит определенные препятствия, снять их».

При этом, нужно понимать, что такой шаг – отнюдь не примирительный жест в сторону Москвы и тем более не благотворительность и не какие-то «отступные» за уступки по украинскому кейсу. Восстановление работы трубопровода в первую очередь нужно самому Западу.

От российских удобрений критически зависит промышленность, к примеру, немецких химических концернов. Впрочем, не только их. Куда интереснее американский след. С другой стороны, слова главного ООНовца о том, что возобновление экспорта российских удобрений по аммиакопроводу «Тольятти-Одесса» станет частью пролонгации «зерновой сделки» по вывозу продовольствия из украинских портов, не может не настораживать. Особенно, учитывая тот факт, что по итогам этой сделки Россию, как уже сказано выше, оставили с носом, и нет никаких гарантий того, что этот фокус не провернут опять.

Интересна реакция Киева на предложение Гуттериша. Там не то чтобы против, однако выставили интересное условие возобновления транзита удобрений.

«Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я сделал бы это только в обмен на наших пленных. Именно это я предложил ООН», – заявил Зеленский Reuters.

На самом деле, не так уж и важно, что перед нами – самодеятельность киевского гетьмана или же согласованная игра в хорошего и плохого полицейских. Мол, мы бы и хотели, но Киев не дает. Наблюдатели уже предположили, что Украина намерена выжать из этой истории максимальные пропагандистские дивиденды – заполучив обратно героизированных украинским агитпропом «азовцев» и прочих «защитников Мариуполя», родственники которых периодически осаждают Банковую с требованиями «не бросать хлопцев в беде». Раньше их хотели обменять на Медведчука, но не срослось. И вот – новая попытка, в расчете на то, что аммиак окажется для России дороже путинского кума.

Несложно понять, что в таком случае Украина наварится на этой истории дважды – и экономически (заработают аммиакопровод, припортовый завод, оживится грузопоток в одесском порту, пойдут налоговые отчисления в бюджет, вновь появятся рабочие места для тысяч людей) и политически – продемонстрировав населению свою крутость в отстаивании национальных интересов. «Своих не бросаем!», что на фоне брошенных Россией жителей Харьковщины также пойдет Зеленскому в жирный плюс.

И вот тут мы подходим к главному: а нужен ли России такой обмен? Первая реакция Кремля на предложение Зеленского допускает двоякое истолкование. Вместо категоричного «Торг здесь неуместен!» устами Дмитрия Пескова заявлено, по сути, принципиальное согласие обсудить вопрос, а недоумение выражено лишь по поводу предмета обмена.

«Разве люди и аммиак – это одно и то же?!», – заявил Дмитрий Песков в интервью ТАСС, назвав идею Зеленского «неуместной».

Иначе говоря, предложи Зеленский что-то другое, а не людей, идею сочли бы уместной?

Запад, выдвигая устами Гуттериша и Зеленского подобные предложения, рассчитывает в том числе на лоббистскую помощь изнутри России. Апеллируя к прямым интересантам возобновления аммиачного транзита среди российского бизнеса. Речь идет, в первую очередь, о совладельце «Уралхима», «Уралкалия» и «Тольяттиазота» Дмитрии Мазепине, чьи предприятия гонят аммиак в США через Одессу и уже много месяцев подряд несут убытки от поставленного на паузу транзита.

Тут стоит сделать небольшое отступление справочного характера. Единственный на Украине аммиакопровод Тольятти – Одесса является пятым по мощности в мире. Аммиак передается от принадлежащего Дмитрию Мазепину предприятия Тольяттиазот, в Одесский припортовый завод в город Южный, где загружается в танкеры и транспортируется к заводам американской нефтяной компании Occidental Petroleum.

От поставок аммиака через Украину на Запад Россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов. Для сравнения: бюджет Кипра в 2021 году составил 13 млрд долларов. При этом Дмитрий Мазепин неоднократно заявлял, что транзит аммиака через Украину постоянно сопровождается большим количеством рисков из-за действий киевского режима. Других же путей транспортировки аммиака у российского предприятия – нет. На строительство обходных путей уйдут годы, понадобятся миллиардные вложения, и не факт, что это строительство не постигнет судьба СП-2.

Украинские экономисты прекрасно осознают эту критическую зависимость российского калийного монополиста от причерноморской инфраструктуры Незалежной. Более того, в Киеве открыто связывают нежелание российского военного руководства превращать Одессу в поле боя именно с интересами бизнеса.

«Думаю, что ОПЗ не является целью российских обстрелов, ибо он «сидит» на известном аммиакопроводе, идущем из России, то есть в данном случае думаю, что Россия не будет выстраивать свою тактику в отношении Одессы в части обстрелов Одесского припортового завода. Они пытались диверсифицировать поставки через Новороссийский порт, частично. Россия всегда очень придирчиво следила за ОПЗ, как за активом. В том числе и с помощью некоторых украинских олигархов. (…) Поэтому конечно, что если пророссийские олигархи уделяли такое внимание ОПЗ, то это говорит о том, что это предприятие для российских олигархов является стратегически важным. Поэтому пока для россиян остается надежда захватить и оккупировать Одессу – они будут избегать таких прямых обстрелов», – рассуждает украинский экономист Алексей Кущ.

О стратегическом значении ОПЗ, как хаба на пути экспорта аммиака говорит и экономический советник Банковой Олег Устенко, по информации которого Мазепин якобы обещал Путину скорую «сдачу» Одессы по неформальной договоренности с местной властью в обмен на Одесский припортовый завод. Однако, как мы знаем, первоначальные расчеты сменить власть на Украине кавалерийским наскоком не оправдались, и Россия увязла в тяжелых позиционных боях на Донбассе, что дало киевскому режиму время на более основательную подготовку обороны и организацию поставок вооружения с Запада.

Теперь же Запад предлагает устами Украины достаточно унизительный change, согласившись на который Москва сильно теряет репутационно, не говоря уже о том, как это будет воспринято в войсках, которые своей кровью добывали в боях этих пленных, которых предлагают менять на аммиак и барыши для бизнеса. При этом, получит ли Россия обещанные ей экономические выгоды – далеко не факт (еще раз вспомним зерновую сделку), а вот то, что заплатить за эти эфемерные надежды придется существенными военными и политическими уступками, которые, несомненно, отразятся на перспективах СВО – тут и к бабке не ходи.

«Главный вопрос в том, что Кремль считает уместным существование Зеленского и военно-политического руководства Украины. Или Запад пугает, низзя, а то будет нехорошо. А вы попробуйте хоть раз взять инициативу в свои руки. Ликвидируйте Зеленского и всё военно-политическое руководство Украины», – комментирует ситуацию русский националистический активист Сергей Григоров в Телеграм.

С Горигоровым можно соглашаться или не соглашаться, но вектор размышлений он задал правильный. Поскольку у России сейчас два пути. Первый: похохмить на тему менять ли «азовцев» на аммиак на вес, и скольким килограммам ценного продукта соответствуют несколько тысяч украинских пленных. Однако украинское требование от этого никуда не денется. Либо же – отказаться от ультиматума, едва ли не впервые за время СВО поставив вопросы военно-политического порядка впереди соображений прибыли.