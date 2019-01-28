России предложено отказаться от унизительной «помощи» Германии

28.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Советских погибших «забыли» на прошедшей накануне в Германии церемонии по жертвам национал-социалистического режима.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил главный редактор немецкого журнала «World Economy», политолог Александром Сосновским, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в Германии отмечают День жертв национал-социализма, так совпало (с Днём снятия блокады Ленинграда – ред.) Многие немецкие политики выступили в преддверии этого дня с различными заявлениями, начиная с Ангелы Меркель, мамочки нации, заканчивая представителями различных партий. В своих речах они говорили о всём чём угодно, я не нашёл ни одного упоминания ни о жертвах, которые понесла Россия, ни о Питере, ни о чём другом.

Конечно, речь идёт в первую очередь о жертвах Холокоста, но невозможно говорить о дне памяти жертв национал-социализма, упоминая только одних и не говоря о других. Это нонсенс, который в Германии становится нормой», – заявил политолог.

Также он обратил внимание на заявление немецкого МИДа о том, что Германия выделяет 12 миллионов для оказания помощи пережившим блокаду ленинградцам.

«Как представитель Германии я тоже умею считать, и я переложил эти цифры на те приблизительно сто тысяч ещё живущих блокадников, оказалось, что каждому из них Германия милостиво выделила по 120 евро. Это, конечно, «гигантская сумма», если её сравнивать с той суммой, какую получает любой беженец, который никакого отношения к Германии не имеет, от Германии никак не пострадал, а просто приезжает туда и получает в год приблизительно пять тысяч евро.

Поэтому, если говорить об этих деньгах, об этой «помощи», я бы сказал так: было бы правильно, если бы российское государство нашло возможность выплатить 12 миллионов своих, отказавшись от немецких. Это поняли бы правильно и блокадники, и немцы, что нельзя подобными «подарками» унижать тех, кому ты должен намного больше», – добавил Александр Сосновский.