России предложили не запрещать, а взять под контроль самую популярную криптовалюту

России надо качать не только нефть и газ, а пора учиться «качать» деньги, как это уже 100 лет делают США. Об этом в своём блоге рассуждает экономист Алексей Муратов.

Он критикует инициативу Центрального банка запретить оборот криптовалют на территории Российской Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент России Владимир Путин в ответ на инициативу ЦБ, поручил органам власти выработать единое мнение по криптовалютному вопросу. Мы с вами много говорили о том, что мировая финансовая система представляет собой инструмент контроля. Любая из операций может быть приостановлена или отменена. Можно даже санкциями обкладывать целые страны по надуманным поводам. Угроза отключения России от SWIFT также составляет весомый аргумент в пользу отказа от международных финансовых инструментов с целью обеспечения государственной безопасности. Альтернативой призваны стать криптоактивы. На сегодняшний день международный криптовалютный рынок находится под угрозой, испытывая кризис вторичной централизации.

Россия может повернуть все минусы биткойна в плюсы, а именно, – не изобретать велосипед, каким, по сути, является крипторубль ЦБ, а взять под госконтроль самую популярную криптовалюту – биткойн. Сделать это можно через создание на территории России первого крупнейшего в мире государственного майнингового пула в форме госкорпорации или особых криптоэкономических зон со специальным режимом налогообложения. Создание таких госкорпораций привлечёт большое число зарубежных инвесторов (в том числе из Китая и других стран, где оборот криптовалют и майнинг окажутся под запретом). Западные инвесторы также смогут вкладывать через биткойн в различные сектора российской экономики, не опасаясь санционных последствий.

Создание первого в мире государственного майнингового пула даст возможность получить России частичный контроль над только формирующейся децентрализованной мировой финансовой системой вплоть до полного контроля над всеми транзакциями в сети. Например, по требованию контролирующих органов, государственный майнинговый пул (если он, впоследствии, станет крупнейшим) сможет отказывать в обработке транзакций с тех кошельков, которые причастны в террористической или иной преступной деятельности. Таким образом, будет взят контроль над транзакциями биткойна. Кроме того, актуальна замена золото-валютного резерва на золото-криптовалютный резерв, наполовину состоящий из золота (классического биржевого инструмента) и биткойна (наиболее устойчивой и перспективной криптовалюты на сегодняшний день). Теоретически, в случае полного обесценивания биткойна, золотой запас сохранит свою биржевую стоимость. Однако, в высшей степени вероятности, биткойн продолжит рост и принесет дополнительные доходы в казну государства. Особенно после заявления России о переходе на золото-криптовалютные резервы. За Россией могут последовать и другие страны, что ещё сильнее спровоцирует дальнейший рост стоимости биткойна. Таким образом, недостатки криптомаркета, выражающиеся в центрировании, в России могут быть преобразованы в очевидные достоинства: централизация и регуляция станут мерами поддержки международной криптовалютной индустрии. Обретя контроль над биткойном, Россия сможет предложить миру альтернативную финансовую систему в противовес действующей глобальной монополии США, основанной на долларе и американской банковской системе», – считает Муратов.