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10.02.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Оппозиция, Политика, Россия
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России предложили «обдолбанного кокаином Чичваркина» и «снулого Навального»


Анонсированный навальнистами на 14 февраля протестный флешмоб «Посвети фонариком» показывает, что эти люди чуждые русской земле.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» приходит обозреватель Сергей Мардан.

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«Для того, чтобы окончательно убедиться в том, что современная российская оппозиция – это люди категорически не русские, чуждые этой земле, народу, русской культуре и русской истории не хватало именно такой акции», – считает Мардан.

По его словам, инициатива похожа на сделанную наспех презентацию провинциального маркетолога, который утром вспомнил, что ему нужно сдавать заказчикам «концепцию ребрендинга».

«Я, честно говоря в отчаянии. Россия с ее великими революционными традициями, точно заслужила достойную оппозицию, хотя бы европейского уровня, а не вот это вот все. Где Бакунин? Где Плеханов? Где новый Троцкий, я вас спрашиваю? Вместо Саввы Морозова – обдолбанный кокаином Чичваркин. А вместо Ленина, который в 44 года сформулировал свой ошеломительный тезис «Превратим войну империалистическую в войну гражданскую», свихнувшаяся история предлагает нам снулого Навального с его «Рикки и Морти» и травяным чаем для похудания?», – недоумевает автор.

«Во время первой русской революции 1905 года по разным оценкам восставшие крестьяне сожгли более 3000 барских усадеб. Новый формат русской революции, объявленный навальнистами, грозит только перегоревшими батарейками. Это, в общем, не страшно. Но, все равно – оскорбительно глупо», – резюмирует Мардан.

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