России предложили продемонстрировать готовность нанести ядерный удар

Если бы не ядерное оружие России как фактор сдерживания Запада, натовские войска и вооружение в полном объёме уже бы были на Украине.

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ядерное оружие – это оружие сдерживания? Будет ли оно кого-нибудь сдерживать, если мы заявим, что никогда ни за что и ни при каких условиях его не применим? Если мы будем рвать рубаху у себя на груди и рассказывать, что оно никогда не применится, умирать будем, но не применим, оно, естественно, работать не будет. Но с другой стороны, эта хлестаковщина, которая у нас сейчас очень часто на федеральных телешоу, или есть один депутат из «Единой России», который «На Вашингтон!», ударим ядерной ракетой по Вашингтону, это тоже глупо выглядит. Сначала одни товарищи заявляют, что ни за что не применим, потом другие заявляют, что мы вас сотрём в порошок и кузькину мать покажем. А потом, после того, как товарищ Си или кто-нибудь ещё говорят о недопустимости применения ядерного оружия, мы опять начинаем открещиваться и в общем-то ведём себя не очень достойно. Мне кажется, что, во-первых, говорить, что мы никогда не применим ядерное оружие, поскольку это оружие сдерживания, нельзя. Мы должны не говорить, а молчать, сдержанно и грозно. Второе, мы не должны кричать на каждом шагу о том, что мы сейчас жахнем, потому что после таких заявлений мы выглядим в глазах всего мира как какие-то людоеды. А потом после этого приходится говорить, что мы никогда ни за что, и мы сами обесцениваем своё ядерное оружие», – сказал Царёв.

Он объяснил, каким образом ядерное оружие работает именно как сдерживающее.

«Как мы должны делать? По поводу ядерного оружия, это русская земля, это Киев. Применять ядерное оружие по своей земле ради того, чтобы освободить наших соотечественников – такое себе решение, вряд ли хорошее. Но, с другой стороны, надо понимать, что Запад поставил нам буквально какую-то мелочь. Все говорят – «вот, танки будут поставлять!», но Зеленский правильно сказал, что если бы поставили хотя бы 1% от того, что было, танков НАТО, ситуация на фронте была бы другая. Самолётов поставили 0,1% от того, что есть в НАТО. Всего поставили очень мало. Почему? Одна причина: боятся ядерного удара. Не будут его бояться – нет сомнения, что натовские войска будут завтра на Украине. Если бы не ядерное оружие, нас бы уже разорвали. Поэтому надо понимать, что России наличие ядерного оружия чрезвычайно помогает», – подчеркнул бывший депутат.

Ведущий канала Максим Калашников полностью поддержал собеседника.

«Действительно, это оружие сдерживания, и надо говорить: «Ребята, полезете – применим по целям на вашей территории, а не на своей земле, которую освобождаем сейчас». Мало того, можно провести реальные ядерные испытания, тактику давно не испытывали, на Новой Земле, например. Показать – вот, пожалуйста, серьёзность намерений. Но применять сейчас, заменяя собой действия авиации, которую не могут организовать, взаимодействия между артиллерией, сухопутными силами и воздушными – лечить импотенцию и неспособность плутонием нельзя. Наоборот, ты распишешься в своём бессилии. Мало того, получишь проблемы: тебе на этой земле оставаться, это твои граждане будущие, между прочим», – сказал Калашников.