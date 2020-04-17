России предсказывают бунты голодных мигрантов – их нужно срочно вывозить на стройки

17.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Миллионы трудовых мигрантов, которые находятся в российских мегаполисах, потеряв работу из-за карантина, рискуют спровоцировать рост преступности. Уже сейчас нужно думать над формированием трудовых армий гастарбайтеров.

Об этом в своем блоге пишет политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фоне запретов, границ, самоизоляций и пропусков совершенно потерялась тема трудовых мигрантов. По подсчётам в России таковых до 5 миллионов человек. Также актуальна эта проблема для Казахстана, но в гораздо меньшей степени.

Причём сосредоточены мигранты как раз в крупных городах, которые в условиях эпидемии превращаются в ловушки.

Надеяться на помощь своей республики мигранту бессмысленно – у национальных правительств нет ни средств, ни желания, ни воли. Теоретически, только Азербайджан располагает средствами, чтобы эвакуировать своих граждан.

Что делать этой армии бесправных и безработных людей – вообще непонятно. Если пустить ситуацию на самотёк – ничего, кроме всплеска преступности, ждать не придется. Конечно же, уйдет в бытовой криминал меньшинство. Но в условиях перенапряженной правоохранительной системы даже 1% будет достаточно», – отмечает эксперт.

Уралов видит несколько моделей, позволяющих снять напряженность и выйти из ситуации:

«Просматриваются три модели:

– для тех, кто хочет вернуться в свою республику, необходимо формировать ж/д составы, следующие без остановок и пересекающие границы по «зеленому коридору»;

– из тех, кто остаётся в России, придётся формировать трудовые армии, и отправлять на работу подальше от крупных городов. Понятно, что о рыночной оплате труда речи идти не будет. Такие мигранты станут рабочей силой «за еду». Сельско-хозяйственные работы и возведение инфраструктуры – вот сфера приложения усилий для трудового мигранта, от которого отказалась собственная республика;

– те, кто накопил достаточные запасы, будут пережидать эпидемию наравне со всеми».

Эксперт также отмечает, что вопросы трудовых мигрантов могут быть решены за счет фондов и банков стран-членов ЕАЭС, у которых достаточно средств для этого: «Сегодня такие сценарии могут звучать цинично, но, если не начать заниматься проблемой уже, то завтра придётся ликвидировать последствия. Чем сильнее будет экономическая депрессия, тем выше вероятность конфликтов между местным населением и мигрантами на почве безработицы и бытового криминала. Вопрос, где брать средства, не стоит – в фондах и банках ЕАЭС финансовые резервуары полны».