России предстоит битва за умы «внутренних иностранцев»

Русский культурный код – это не только маковки церквей, «Калинка-малинка» и косоворотка. Он намного глубже и требует открытия, как и многое другое, что в русской культуре еще предстоит открыть, чтобы победить в битве за умы «внутренних иностранцев».

Об этом на пленарной сессии Московского экономического форума «Культурная среда и русский культурный код» заявил со-основатель фестиваля уличного искусства «Стенограффия» писатель Евгений Фатеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первый тезис, как это видится мне, сегодня быть русским – это усилие, это работа, это то, за что приходится платить большую цену. Особенно тем, которые как я, из недр креативной индустрии. Для нас выход в русскость даже после 2014 года было очень дорогим, и мы, кстати, платим до сих пор. Автоматизма нет до сих пор. Быть русским внутри страны сложнее, чем быть не русским», – отметил выступающий.

«За последние 30 лет мы с вами породили как минимум два поколения внутренних иностранцев. С сентября прошлого года я лично раз в неделю читал лекции, и мы, наша команда, накрыли за год 100 из 160 екатеринбургских школ. Так что я – «с полей». И у нас с вами внутренний иностранец. Для сегодняшней десятиклассницы «Калинка-малинка – это что-то неродное. Для неё родное – это «From Sarah with love», а для пацанчика родной рэп. Я не знаю, что он там ловит, он даже английского такого не знает. Может он там ловит драйв, как мы в своё время в рок-н-роле западном, слушали как собаки, воспринимая интонацию. Но для них это роднее. Поэтому, чтобы сегодня победить в душе нашей десятиклассницы, нужно работать по законам внешней экспансии. Победим в её голове – победил в мире», – считает Фатеев.

«Я лично сейчас ставлю над собой опыт – больше трёх лет не смотрю вообще голливудское кино, и последние два года изучаю русскую литературу второго и третьего ряда, и последние 16 лет изучаю русские визуальные искусства. Должен вам признаться, из актуализированного у нас, находящегося в активном культурном обороте – дай бог 20-30%. Это потрясающе – в XXI веке великая русская культура может пока ещё открывать саму себя. У нас впереди очень много удивлений на предмет самих себя», – привёл пример писатель.

Он также призвал бороться за влияние за умы «серых».

«Сегодняшние «серые» – не герои, не великие, не особенные, но важные. К этому числу «серых» в хорошем смысле можно отнести рядовых деятелей культуры, руководителя библиотеки какой-нибудь. Мы их проигрываем, наши враги работают с «серыми», и они побеждают», – сказал Фатеев.

Московский экономический форум проводится 11 лет под председательством известного промышленника, совладельца Ростсельмаш Константина Бабкина и предлагает альтернативную стратегию экономической политики, делая ставку на производство и развитие АПК. За годы его существования в Форуме приняли участие свыше 15 000 участников из 40 стран мира.