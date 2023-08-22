России предстоит решить задачу, по сложности «не имеющую аналогов в последние десятилетия»

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Российское станкостроение оказалось в тяжелейшей ситуации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил ректор Московского государственного технологического университета «Станкин» Владимир Серебренный.

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Он соглашается, что одной из наиболее пострадавших от санкций российских отраслей оказалось станкостроение, где зависимость по многим видам продукции составляла 80-95 процентов, а потому придется проводить новую индустриализацию.

«Конечно, какое-то количество станков у нас выпускается, всего чуть более 10 тысяч в год, из них современных высокотехнологичных станков с ЧПУ менее 1000 – мизер по сравнению с потребностями. Причем проблема не только в производстве самих станков, но и в комплектующих к ним. Это огромный ассортимент – шпиндели, гидравлика, подшипники и т. д., которые в основном тоже приобретались по импорту. Кроме того, у нас большая зависимость в программном обеспечении», – сказал Серебренный в интервью «Российской газете».

При этом он добавил, что России нужны не просто станки, а станки мирового уровня.

«Только на них можно изготовить продукцию, которая способна конкурировать с мировыми аналогами последнего поколения», – подчеркнул ректор.

Он сообщил, что сейчас разрабатывается новая редакция федерального проекта по развитию станкоинструментальной промышленности: поставлена амбициозная задача увеличить к 2030 году выпуск современных станков более чем в три раза.

По его словам, «предстоит решать задачу, по сложности не имеющую аналогов в последние десятилетия».

При этом если СССР мог покупать станки у западных стран, то для нынешней России такие возможности обрезаны.

«Согласен, ситуация сложнейшая. Как действовать? Пока еще есть возможность, надо закупать эту технику у дружественных стран, а также использовать параллельный импорт. Кстати, если общий импорт из Китая вырос с 22 процентов в 2021 году до 40 процентов в 2022-м, то в станкостроении эта тенденции более выражена, чем во многих отраслях. И, конечно, надо создать кооперации с фирмами, которые готовы идти на такие контакты», – резюмировал Серебреный.