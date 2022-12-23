России предстоит вновь переболеть «балканским синдромом»

23.12.2022  17:50 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Балканы, Дзен, Конфликт, Косово, Россия, Сербия


Риторика Кремля по поводу американских бомбардировок Белграда поставила его в сложное положение в случае обострения косовского конфликта, которое неизбежно случится в ближайшее время.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Екатерина Энтина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Риторика Кремля по поводу американских бомбардировок Белграда поставила его в сложное положение в случае...

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«Дальше встанет очень большой вопрос для нас, потому что Россия большую часть своего возмущения несправедливостью миропорядка на уровне политической и общественной риторики построила вокруг концепции несанкционированных бомбардировок Белграда в 1999 году и неспособности той России оказать помощь сербам.

Сейчас мы уже совершенно четко говорим на уровне политических посылов о готовности поддерживать сербов, не конкретизируя. Если раньше мы делали акцент только на дипломатические методы, то в последнее время мы слышим, что Сербия просто может рассчитывать на поддержку России.

Если круг этих провокаций замкнется, и сербы будут вынуждены ответить, то мы окажемся перед дилеммой: помочь сербам и еще больше опрокинуть ситуацию, либо не помочь и согласиться с оценкой Запада, что Россия, не захотевшая помочь народу, который считается ее продолжением в Европе, не может быть мировой державой.

Это маленький сюжет, но, какое бы решение не было принято, оно станет для нас очень болезненным», – сказала Энтина.

Сама она считает, что конфликт вокруг Косово нужно решать на международно-правовом контуре.

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