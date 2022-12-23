России предстоит вновь переболеть «балканским синдромом»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Риторика Кремля по поводу американских бомбардировок Белграда поставила его в сложное положение в случае обострения косовского конфликта, которое неизбежно случится в ближайшее время.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Екатерина Энтина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Дальше встанет очень большой вопрос для нас, потому что Россия большую часть своего возмущения несправедливостью миропорядка на уровне политической и общественной риторики построила вокруг концепции несанкционированных бомбардировок Белграда в 1999 году и неспособности той России оказать помощь сербам. Сейчас мы уже совершенно четко говорим на уровне политических посылов о готовности поддерживать сербов, не конкретизируя. Если раньше мы делали акцент только на дипломатические методы, то в последнее время мы слышим, что Сербия просто может рассчитывать на поддержку России. Если круг этих провокаций замкнется, и сербы будут вынуждены ответить, то мы окажемся перед дилеммой: помочь сербам и еще больше опрокинуть ситуацию, либо не помочь и согласиться с оценкой Запада, что Россия, не захотевшая помочь народу, который считается ее продолжением в Европе, не может быть мировой державой. Это маленький сюжет, но, какое бы решение не было принято, оно станет для нас очень болезненным», – сказала Энтина.

Сама она считает, что конфликт вокруг Косово нужно решать на международно-правовом контуре.