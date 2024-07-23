России придется воевать всерьез – Монтян

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Страны Запада не прекратят наращивать эскалацию, и рано или поздно война доберётся до всех регионов России.

Об этом в своём блоге заявила проживающая в Донецке украинский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эскалация конфликта будет, я не сомневаюсь в Западе. Они собираются воевать до конца, им просто нужен небольшой перерыв. Можете в них даже не сомневаться и готовиться всерьёз воевать. Белгородцы не дадут соврать. Вот скажите, белгородцы, верили вы, что такой треш будет? Когда мы говорили, что война придёт ко всем, вы верили, пока к вам не начало прилетать? Точно так же я говорю и всем остальным – ребята, готовьтесь всерьёз воевать», – сказала Монтян.