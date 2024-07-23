России придется воевать всерьез – Монтян

Максим Столяров.  
23.07.2024 11:28
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1104
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Страны Запада не прекратят наращивать эскалацию, и рано или поздно война доберётся до всех регионов России.

Об этом в своём блоге заявила проживающая в Донецке украинский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Запада не прекратят наращивать эскалацию, и рано или поздно война доберётся до всех...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Эскалация конфликта будет, я не сомневаюсь в Западе. Они собираются воевать до конца, им просто нужен небольшой перерыв. Можете в них даже не сомневаться и готовиться всерьёз воевать.

Белгородцы не дадут соврать. Вот скажите, белгородцы, верили вы, что такой треш будет? Когда мы говорили, что война придёт ко всем, вы верили, пока к вам не начало прилетать? Точно так же я говорю и всем остальным – ребята, готовьтесь всерьёз воевать», – сказала Монтян.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть