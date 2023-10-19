России придётся быстро перестраивать систему ПРО – генерал

Владимир Гладков .  
19.10.2023 16:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Передача Украине дальнобойных американских ракет «ATACMS» не изменит ситуацию кардинально, но вынудит российскую армию перестраивать систему ПВО, особенно в части противоракетной обороны.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Передача Украине дальнобойных американских ракет «ATACMS» не изменит ситуацию кардинально, но вынудит российскую армию...

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«Всё современное американское вооружение, относящееся к высокоточному – это опасное оружие, и оно, безусловно, должно очень серьёзно восприниматься российской стороной.

И не экспертами, а прежде всего военными специалистами в области ПВО. И они этим занимаются», – сказал Михайлов.

Он подчеркнул, что российская система ПВО уже сталкивалась с высокоточными ракетами – «Точками У».

«Есть схожесть обоих ракет, есть схожесть и в перехвате. Да, американская ракета быстрая, точная, сверхзвуковая, может подниматься на высоту до 20 километров во время полёта.

Но и у нас есть системы, которые как раз работают по таким целям. Это «Бук М2», «Бук М3», системы семейства С-300 и С-400. Это те комплексы, которые справятся с этими ракетами.

Конечно, сейчас необходимо перестроить саму концепцию эшелонированной противоракетной обороны, но это довольно быстро. Опять же, ракеты не последней модификации», – добавил генерал.

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