России придётся освободить областной центр, чтобы Запад воспринял нас всерьёз – Трухачёв

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Чтобы успешно завершить СВО, российской армии придётся освободить, как минимум, один областной центр.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил блогер Вадим Трухачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что нам нужно сделать, как вы считаете, чтобы обратить этот процесс вспять? Прямо скажем, мы уже, скажем так, наелись войной, в данном случае с Украиной. Если еще и европейцы подтянутся, наверное, это все-таки усложнит нам задачу, прямо скажем, и надо думать о том, как из этой всей ситуации выходить. Я ни про какую, ни про капитуляцию говорю. Я ищу какие-то дипломатические решения или уж, если на то пошло, конкретные военные», – сказал ведущий.

«Здесь, к сожалению, ответ простой и одновременно сложный. Необходимо продвигаться на Запад в ходе СВО. С нами начнут всерьез разговаривать только после того, как Россия сможет освободить, как минимум, Харьков и Запорожье. Пока Россия не освободила ни один областной центр, там будут считать, что нас можно победить сочетанием военной поддержки, санкциями и дипломатическим давлением. Поэтому ответ простой – нужны военные успехи на СВО», – ответил Трухачёв.

Он подчеркнул, что также необходимы мощные удары по объектам на Украине, которые подняли бы боевой дух российского общества и армии.