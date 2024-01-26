России придётся создавать «санитарную зону» по всей границе вглубь Украины – Коц

Российским войскам придется создавать протяженную «санитарную зону» для того, чтобы обезопасить приграничные регионы страны от обстрелов ВСУ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Коца, при этом организовывать наступление на скорую руку никто не будет – это должна быть продуманная и подготовленная операция.

«Если и соберемся в Харьковскую область, то не сломя голову в ответ на что-то, мстить за что-то, а после продуманной подготовки, и если такое решение будет принято, – после продуманной подготовки и создания соответствующих условий для подобного наступления.

Но такую вероятность отметать нельзя – я имею в виду нашего наступления на Харьковскую область. В июне прошлого года на встрече с военкорами я задал вопрос президенту по поводу ситуации в приграничье, дескать, почему мы начинали операцию для того, чтобы освободить Донбасс, а сегодня у нас уже польский сапог топчет белгородскую землю, на что президент сказал, что если это будет продолжаться, мы будем рассматривать возможность установления санитарной зоны на территории Украины на такую глубину, которая бы не позволяла украинцам наносить удары по территории Белгородской, Курской, Брянской области и так далее.

К сожалению, с увеличением линейки вооружений Украины, у них расширяются возможности по дальности нанесения ударов. Это даже я не беру сейчас беспилотные системы, а только артиллерию и ракетное вооружение, – это, конечно, надо идти не только до Харькова, но и дальше», – заключил Коц.