России придётся создавать «санитарную зону» по всей границе вглубь Украины – Коц

Анатолий Лапин.  
26.01.2024 17:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 230
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Российским войскам придется создавать протяженную «санитарную зону» для того, чтобы обезопасить приграничные регионы страны от обстрелов ВСУ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российским войскам придется создавать протяженную «санитарную зону» для того, чтобы обезопасить приграничные регионы страны...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По мнению Коца, при этом организовывать наступление на скорую руку никто не будет – это должна быть продуманная и подготовленная операция.

«Если и соберемся в Харьковскую область, то не сломя голову в ответ на что-то, мстить за что-то, а после продуманной подготовки, и если такое решение будет принято, – после продуманной подготовки и создания соответствующих условий для подобного наступления.

Но такую вероятность отметать нельзя – я имею в виду нашего наступления на Харьковскую область. В июне прошлого года на встрече с военкорами я задал вопрос президенту по поводу ситуации в приграничье, дескать, почему мы начинали операцию для того, чтобы освободить Донбасс, а сегодня у нас уже польский сапог топчет белгородскую землю, на что президент сказал, что если это будет продолжаться, мы будем рассматривать возможность установления санитарной зоны на территории Украины на такую глубину, которая бы не позволяла украинцам наносить удары по территории Белгородской, Курской, Брянской области и так далее.

К сожалению, с увеличением линейки вооружений Украины, у них расширяются возможности по дальности нанесения ударов. Это даже я не беру сейчас беспилотные системы, а только артиллерию и ракетное вооружение, – это, конечно, надо идти не только до Харькова, но и дальше», – заключил Коц.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть