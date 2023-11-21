России придётся создавать сплошной рубеж ПВО от Мариуполя до Питера

Михаил Рябов.  
21.11.2023 08:08
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия


Звучащие из Киева угрозы массового применения дальнобойных ударных дронов и возобновление воздушных атак на Москву заставляет Россию вновь задуматься о создании сплошного рубежа ПВО от Азовского моря до Санкт-Петербуга.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил директор музея сил ПВО Юрий Кнутов.

Звучащие из Киева угрозы массового применения дальнобойных ударных дронов и возобновление воздушных атак на...

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«Необходимо создавать рубеж противовоздушной обороны, который должен начинаться от Азовского моря, идти вдоль Белгородской, Курской, Брянской областей. В перспективе его нужно продлить до Санкт-Петербурга. Такой рубеж сейчас крайне необходим…

Это не моя прихоть. Это исторический опыт нашей страны послевоенного периода, который показывает, что такой рубеж необходим.

Я уже говорил и о том, что надо обязательно делать радиолокационные станции на привязных аэростатах, которые могут на большой дальности обнаруживать беспилотники, крылатые ракеты», – сказал эксперт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За минувшие сутки ВСУ пытались атаковать беспилотниками Брянскую и Курскую области. ПВО работало также в Донецке.

В ночь на понедельник украинский беспилотник был перехвачен над Электросталью при подлете к Москве.

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