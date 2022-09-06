России придётся возглавить слом долларовой системы

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Конфронтация России и Запада приводит к тому, что РФ придется полностью отказаться от доллара в своих расчетах.

Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Естественным образом мы должны отказываться, видимо, от использования западной финансовой инфраструктуры, потому что мы и занимали за рубежом, и расплачивались долларами. И вообще, в мире порядка 80% счетов выставляется в долларах при экспорте. В общем, у России, как у лидера, сейчас стоит глобальная задача изменить мировую финансовую систему. Нам, видимо, придется это делать, потому что продолжать так мы не можем», – заявил Тимофеев.

С ним согласился профессор кафедры бизнеса, истории и социальных наук Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Международная экономическая система сейчас начинает плавиться, и я думаю, что сейчас очень сложно говорить о глобализации как о едином концепте, потому что хорошо ли это, если Россия, например, Китай – очень зависимы от Запада… После того, как такое количество активов российского Центрального банка было заморожено и фактически украдено. Как теперь Россия может продолжать зависимость от валют Запада? Так что сейчас приходится говорить только о необходимости России и других крупных стран отказаться от этой зависимости».