России придётся вступить в полномасштабный конфликт с Японией – китаист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Япония представляет для России большую военную опасность, чем Китай.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил китаист Николай Вавилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«В Японии будет торжествовать милитаризм. Это будущее для нас. Нас пугают китайской угрозой, но Китай границы с нами определил. Нет никаких территориальных споров. А вот у Японии есть территориальные претензии, и нет мирного договора. Есть мощная армия. Потенциально есть ядерное оружие, она достаточно быстро способна его создать. Это реальная угроза нашему Тихоокеанскому флоту. У нас об этом очень мало говорят», – сказал Вавилов.

Он прогнозирует, что в ближайшие 5-15 лет мирный договор России с Японией не будет подписан.

«Если говорить о военной конфигурации будущего, это российско-китайское партнерство для сдерживания милитаристских планов Японии», – добавил Вавилов.