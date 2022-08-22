России придётся вступить в полномасштабный конфликт с Японией – китаист
Япония представляет для России большую военную опасность, чем Китай.
Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил китаист Николай Вавилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Японии будет торжествовать милитаризм. Это будущее для нас. Нас пугают китайской угрозой, но Китай границы с нами определил. Нет никаких территориальных споров. А вот у Японии есть территориальные претензии, и нет мирного договора. Есть мощная армия. Потенциально есть ядерное оружие, она достаточно быстро способна его создать. Это реальная угроза нашему Тихоокеанскому флоту. У нас об этом очень мало говорят», – сказал Вавилов.
Он прогнозирует, что в ближайшие 5-15 лет мирный договор России с Японией не будет подписан.
«Если говорить о военной конфигурации будущего, это российско-китайское партнерство для сдерживания милитаристских планов Японии», – добавил Вавилов.
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