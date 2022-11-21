России придётся забыть про «Северные потоки». По крайней мере, на время

Россия в ближайшее время не приступит к ремонту газопровода «Северный поток».

Об этом в интервью ютуб-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В подводных условиях размер ущерба оценить, наверное, трудно, хотя уже примерно понятно. Проведение работ для того, чтобы подготовить что-то к ремонту просто невозможно в этой обстановке. Поэтому это отложили в долгий ящик. Никто сейчас этим заниматься не будет.

Пока про «Северный поток-1» можно забыть. Одна нитка «Северного потока-2» вроде бы осталась целой непонятно почему, хотя работали, как говорят профессионалы. Может, просто накосячили, забыли дома взрывчатку.

Пока забыли про «Северные потоки», и хорошо, что забыли. Все про них помнят, но вслух не говорят», – сказал Алабужин.