России теперь предлагают надеяться на Кеннеди вместо Трампа

Любовь Смирнова.  
24.05.2023 10:35
  (Мск) , Симферополь
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Война, Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Для России невыгоден затяжной конфликт на Украине, особенно если он продлится до начала президентских выборов в США

России не стоит надеется на смену политических лидеров США, поскольку это не поменяет американскую политическую систему.

Для России невыгоден затяжной конфликт на Украине, особенно если он продлится до начала президентских...

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Об этом в эфире «Крым 24» заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если эта война продлиться до ноября 2024 года, то это станет проблемой для России, – уверен он. – И это не проблема Джо Байдена или Дональда Трама. Это проблема России, и она значит, что Россия не может победить в этой войне. Война не может длиться так долго. Потому что у Запада есть огромные промышленные возможности, и если они все подключатся одна за другой, это станет проблемой для России.

Поэтому если Россия ждет какого-то волшебного решения от Дональда Трампа и будет это делать до ноября 2024 года, то это фатальная ошибка. Мы можем предположить, что Трамп выиграет выборы у Байдена, но это не изменит американскую политику».

Риттер напомнил, что Трамп выиграл прошлые президентские выборы на утверждении, почему бы нам не дружить с Россией. Но после гордился тем, что ввел самые строгие санкции в отношении России.

«Я думаю, что Россия, как и Америка, должна надеяться на новых лидеров, которые появятся в Америке. И желательно, чтобы эти новые лидеры не задавались вопросом, а стоит ли нам продолжать поддержку Украины? Потому что к тому времени Россия должна уже выиграть в этой войне. И тогда уже новые лидеры Америки будут думать над тем, как восстановить отношения с Российской Федерацией. И вот один из таких лидеров на современном этапе – это Роберт Кеннеди-младший. Он открыто выражает свое мнение по этим вопросам, он понимает, что для Америки лучше поддерживать хорошие отношения с Россией.

Он идет от демократов, и когда он впервые об этом заявил, казалось, что шансов у них нет. но он уже отобрал 20% голосов у Байдена и до ноября 2024 года у него много времени, чтобы вдохновить людей поддержать его кандидатуру.

Когда Билл Клинтон объявил о том, что будет баллотироваться на пост президента, никто не думал, что он им станет. Политическая история Америки полна историй, когда люди без шансов становились президентами, и у Кеннеди-младшего есть все шансы стать им», – полагает американский эксперт.

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