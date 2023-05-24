России теперь предлагают надеяться на Кеннеди вместо Трампа

Для России невыгоден затяжной конфликт на Украине, особенно если он продлится до начала президентских выборов в США

России не стоит надеется на смену политических лидеров США, поскольку это не поменяет американскую политическую систему.

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Об этом в эфире «Крым 24» заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если эта война продлиться до ноября 2024 года, то это станет проблемой для России, – уверен он. – И это не проблема Джо Байдена или Дональда Трама. Это проблема России, и она значит, что Россия не может победить в этой войне. Война не может длиться так долго. Потому что у Запада есть огромные промышленные возможности, и если они все подключатся одна за другой, это станет проблемой для России. Поэтому если Россия ждет какого-то волшебного решения от Дональда Трампа и будет это делать до ноября 2024 года, то это фатальная ошибка. Мы можем предположить, что Трамп выиграет выборы у Байдена, но это не изменит американскую политику».

Риттер напомнил, что Трамп выиграл прошлые президентские выборы на утверждении, почему бы нам не дружить с Россией. Но после гордился тем, что ввел самые строгие санкции в отношении России.

«Я думаю, что Россия, как и Америка, должна надеяться на новых лидеров, которые появятся в Америке. И желательно, чтобы эти новые лидеры не задавались вопросом, а стоит ли нам продолжать поддержку Украины? Потому что к тому времени Россия должна уже выиграть в этой войне. И тогда уже новые лидеры Америки будут думать над тем, как восстановить отношения с Российской Федерацией. И вот один из таких лидеров на современном этапе – это Роберт Кеннеди-младший. Он открыто выражает свое мнение по этим вопросам, он понимает, что для Америки лучше поддерживать хорошие отношения с Россией. Он идет от демократов, и когда он впервые об этом заявил, казалось, что шансов у них нет. но он уже отобрал 20% голосов у Байдена и до ноября 2024 года у него много времени, чтобы вдохновить людей поддержать его кандидатуру. Когда Билл Клинтон объявил о том, что будет баллотироваться на пост президента, никто не думал, что он им станет. Политическая история Америки полна историй, когда люди без шансов становились президентами, и у Кеннеди-младшего есть все шансы стать им», – полагает американский эксперт.