России удается набрать нужное количество контрактников – оборонный комитет Рады

Россия набирает нужное ей количество добровольцев для обеспечения нужд фронта. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Костенко, России проще обеспечить набор в армию, чем Украине.

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«Они увеличили призыв срочников и изменили законодательство. Если раньше срочники могли через полгода переходить на контракт, то сейчас эти срочники через некоторое время после подготовки могут подписывать контракты и становиться контрактниками, идти в зону боевых действий, воевать на Украине. И они для этого создают все условия – и социально их поддерживают, и финансово, что также немаловажно. В их случае это является основным аргументом, чтобы стимулировать их идти в Украину. Это один аспект, а другой – они делают краткосрочные контракты, где они также повысили – у них и была достаточно хорошая сумма за подписание краткосрочного контракта на полгода, – они еще повысили для того, чтобы стимулировать на эти полгода людей идти, чтобы это были больше добровольцы. Плюс текущая мобилизация, она идет, не такая глобальная, они пытаются также добирать людей. Потому у них с этим проще, потому что людей больше», – заявил Костенко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы собирается призвать летом еще 300 тысяч человек. При этом, Минобороны России сообщило, что с начала года уже более 100 тысяч человек заключили контракты на службу в ВС РФ, а после теракта в Подмосковье количество добровольцев значительно увеличилось.