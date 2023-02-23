России удалось переломить ситуацию на фронте – Коц

Анатолий Лапин.  
23.02.2023 19:32
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


За прошедшие несколько месяцев России удалось изменить ситуацию на фронтах, насытив армию беспилотниками, резервами и необходимым типом боеприпасов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За прошедшие несколько месяцев России удалось изменить ситуацию на фронтах, насытив армию беспилотниками, резервами...

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«У меня сейчас есть возможность сравнивать с тем, что происходило, условно говоря, в октябре, и что происходит сейчас на том же участке в Кременной, которая сейчас хорошо насыщена – и коптерами, и с «Орланами» более-менее проблемы решили, и появились барражирующие боеприпасы типа «Ланцет», которые вполне удачно ведут охоту на артиллерию противника.

В ноябре, когда я лазил по этим лесам по колено в грязи, это все было похоже то ли на игру в теннис, причем профессионала с любителем, то ли на тренировку вратаря – причем, в качестве любителя или вратаря были наши подразделения, которые в одну сторону, в другую прыгали, затыкая то там, то там проблемные места, отражая то там, то там кинжальные атаки противника, которые грозили глубоким прорывом вглубь территории ЛНР.

Сейчас ситуация в корне изменилась на той же Кременной – там инициатива в наших руках, и сейчас в роли этого любителя-теннисиста или вратаря уже противник», – заключил Коц.

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