России удалось приумножить численность амурских тигров и дальневосточных леопардов

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В России стабильно растет количество животных, которые требуют особых мер для сохранения их популяций.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, отвечая на соответствующий вопрос.

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«Мы называем их приоритетными видами. Изначально видов было 11: дальневосточный и переднеазиатский леопарды, снежный барс, амурский тигр, зубр, сайгак, аргали, дзерен, лошадь Пржевальского, белый медведь и стерх. В 2020 году в список добавили еще два: охотоморские популяции серого и гренландского китов. По 11 видам разработаны дорожные карты, основанные на принятых стратегиях по сохранению и программах по восстановлению приоритетных видов. По двум оставшимся еще работаем», – сказал Козлов.

Он также сообщил о достигнутых результатах.

«Например, численность амурского тигра на Дальнем Востоке стабильно растет. Согласно мониторингу, его популяция на 2019 год составляла порядка 580 особей, в этом году зимой пройдет учет, и мы ожидаем, что тигров будет не менее 600. В Лазовском заповеднике в Приморье создается Центр реинтродукции дальневосточного леопарда. Это вообще уникальное животное — еще в начале двухтысячных было не более 40 особей, а сейчас их порядка 100–110», – отметил министр.

«1378 особей — столько теперь насчитывает популяция зубра, это животное было практически уничтожено в нашей стране еще в начале прошлого века. Разведение в питомниках, перемещение и реинтродукция позволили сформировать крупную, численностью в 800 особей, единую группировку зубров на территории Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областей», – добавил глава Минприроды.