России угрожают украинскими боевыми роботами

01.11.2021 12:59 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Турецкие ударные БПЛА «Байрактар» являются для Украины слишком дорогим удовольствием.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке, опубликованной киевским интернет-изданием «Апостроф» пишет директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, исполнительный директор Лиги оборонных предприятий Украины Валентин Бадрак, ранее призывавший убить 30 тысяч российских солдат.

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«Надо понимать, что «Байрактары» — это очень дорогое оружие. К примеру, в 2018 году Украина заплатила 70 миллионов долларов за шесть беспилотных аппаратов, высокоточное оборудование и бомбы к ним. Поэтому я хочу акцентировать внимание на том, что на Украине создают ряд беспилотных авиационных комплексов. Мы можем не только дополнять беспилотную авиацию, которую мы покупаем в Турецкой Республике, но и полноценно делать собственную», – считает эксперт.

«Было бы хорошо разрабатывать беспилотники, содержащие элементы искусственного интеллекта. Для Украины в этом есть вызов, потому что вместе с разработкой беспилотников мы должны разрабатывать автоматизированную систему управления войсками и вооружением», – пишет автор.

По его словам, когда это будет доведено до логического конца, тогда и будут более активно внедряться украинские беспилотники.

«По моему мнению, Украине нужно принять отдельную целевую программу автоматизации и роботизации. И в рамках этой программы разрабатывать как авиационные беспилотники, так и беспилотники иного базирования. В частности, речь идет о наземных работах, безэкипажных морских катерах. Уже сейчас есть наработка в создании робота для постановки минных заграждений – это очень важно в борьбе с Россией. За все эти разработки нужно браться практически одновременно», – резюмирует Бадрак.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Бадрак прогнозировал, что без тяжелого вооружения Запада Украина исчезнет с карты Европы.