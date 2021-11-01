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01.11.2021 12:59 (Мск), Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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России угрожают украинскими боевыми роботами

Новости УкраиныТурецкие ударные БПЛА «Байрактар» являются для Украины слишком дорогим удовольствием. Об этом, передает корреспондент...

Турецкие ударные БПЛА «Байрактар» являются для Украины слишком дорогим удовольствием.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке, опубликованной киевским интернет-изданием «Апостроф» пишет директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, исполнительный директор Лиги оборонных предприятий Украины Валентин Бадрак, ранее призывавший убить 30 тысяч российских солдат.

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«Надо понимать, что «Байрактары» — это очень дорогое оружие. К примеру, в 2018 году Украина заплатила 70 миллионов долларов за шесть беспилотных аппаратов, высокоточное оборудование и бомбы к ним. Поэтому я хочу акцентировать внимание на том, что на Украине создают ряд беспилотных авиационных комплексов. Мы можем не только дополнять беспилотную авиацию, которую мы покупаем в Турецкой Республике, но и полноценно делать собственную», – считает эксперт.

«Было бы хорошо разрабатывать беспилотники, содержащие элементы искусственного интеллекта. Для Украины в этом есть вызов, потому что вместе с разработкой беспилотников мы должны разрабатывать автоматизированную систему управления войсками и вооружением», – пишет автор.

По его словам, когда это будет доведено до логического конца, тогда и будут более активно внедряться украинские беспилотники.

«По моему мнению, Украине нужно принять отдельную целевую программу автоматизации и роботизации. И в рамках этой программы разрабатывать как авиационные беспилотники, так и беспилотники иного базирования. В частности, речь идет о наземных работах, безэкипажных морских катерах. Уже сейчас есть наработка в создании робота для постановки минных заграждений – это очень важно в борьбе с Россией. За все эти разработки нужно браться практически одновременно», – резюмирует Бадрак.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Бадрак прогнозировал, что без тяжелого вооружения Запада Украина исчезнет с карты Европы.

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