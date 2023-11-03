России уже пора арестовать американские активы в ответ на санкции – Дудчак

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США снова расширили список антироссийских санкций. Так, в базу Минфина страны попали несколько финансовых учреждений, российский конструктор Александр Захаров, участвовавший в разработке беспилотников «Ланцет», родственники главы Чечни Рамзана Кадырова Якуб и Салман Закриевы.

Кроме того, под американские санкции попали МГТУ им. Баумана и заместители главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Очередной пакет американских санкций, конечно, ощутимо ударит по компаниям, которые в него попали, но не изменит кардинально ситуацию в стране, считает кандидат экономических наук, член движения «Другая Украина» Александр Дудчак.

В комментарии «ПолитНавигатору» он подчеркнул, что лучшим ответом на действия администрации США будут такие же сильные меры в отношении американских компаний. Кроме того, поможет жесткая превентивная работа, чтобы о расширении антироссийских санкций не было и мысли.

«Конечно, для компаний и финансовых структур это неприятная новость, их акции снизились, особенно пострадала в этом плане СПБ биржа, снизились к вечеру на 13,54% акции. Но, с другой стороны – это напоминание о том, в каком мире мы живем, и что мы должны действовать так, чтобы и им было больно. Во-первых, надо делать так, чтобы российские компании не страдали – сколько мы можем говорить. Мир, конечно, глобален до сих пор, но если в отношении российских компаний предпринимаются такие агрессивные действия, есть же чем компенсировать. Есть активы вражеских государств, руководство которых действует таким образом – компенсировать убытки за счет распродажи конфискованных активов компаний, представляющих эти страны. Надо действовать на опережение, чтобы они боялись, чтобы даже от мысли у них энурез появлялся, что «давайте мы применим санкции в отношении российских компаний и лиц», – уверен Дудчак.