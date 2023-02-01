России в 2023 году предстоит пройти своё колесо «Ганьбы-зрады-перемоги»: Как не сойти с ума

Россия в этом году пройдет свое колесо «ганьбы-зрады-перемоги» с активно навязываемой негативной информационной повесткой. Адекватность восприятия, юмор и самоирония будут лучшими терапевтическими инструментами – как для обывателя, так и для публичной персоны, тем более – для политика.

Такое мнение в эфире телеграм-канала политолога Семена Уралова высказала исполнительный секретарь комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Евгения Стулова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главный вызов, если переходить к вызовам, с которыми нам придётся справляться в этом году – это сохранять адекватность мышления. Ведь этот год тоже будет годом потерь, безусловно. И потери мы будем нести по всем фронтам – мы будем терять друзей, мы будем терять единомышленников, часть из которых уже отпала. Но она, эта история, не закончена. Мы будем терять тех, кто будет сходить с ума, или уходить во внутреннюю миграцию, или уезжать во внешнюю и там переформатироваться, совершенно менять своё мнение, сознание, отношение к нам. То есть, это будет тоже год потерь по людям, это будет год потерь по убеждениям, потому что мы ещё раз и много разочаруемся», – уверена она.

По словам эксперта, очень важно в этих моментах не терять ощущение, что это всё уже, во-первых, было, и та же Украина это уже проходила, и мы это тоже пройдём. А если мы это пройдём, то станем намного сильнее.

«Не надо очаровываться, потому что у нас колесо «ганьбы-зрады-перемоги», способно любого адекватного человека вывести в неадекватное состояние, свести с ума. Вот чтобы не сходить с ума, нам придётся как-то этот контекст менять, не выходя за рамки собственного тёплого и уютного сообщества, или чата, или людей, которые тебя понимают. А далее замечать и отмечать позитив. Это сложно, но нам придётся, потому что без этого мы не выживем и потому, что нам, конечно, навязывают негатив. Навязывают его страшным образом, это считывается везде и всюду, и поскольку человеческий мозг больше воспринимает негатив, то приходится делать над собой усилие и помнить, что, в общем-то, как бы всё ещё очень даже неплохо», – подчеркнула Стулова.

По ее словам, бытует мнение, что сегодня не время смеяться и шутить, и вообще не время для чего-то весёлого. Но это в корне не правильно, и вопрос лишь в форме и эмоциональном заряде юмора.

«Я согласна, что сейчас абсолютно не время, например, проводить какие-то масштабные дорогостоящие мероприятия, какие-то концерты ненужные, корпоративы затратные. Совершенно согласна. Но сейчас абсолютно точно, чтобы сохранить адекватность, нужно сохранять чувство юмора, как бы это ни было тяжело. И обратите внимание – те, кто в самой гуще, те, кто грубо говоря, на переднем фланге, они с юмором, они позволяют себе шутить. Ходить с грустным лицом не надо, сейчас это не поможет. Мы рекомендуем тем же политикам общаться и с избирателями, и в интернете в тональности такого экзистенциального юмора, – указала эксперт.

По словам Стуловой, «юмор – это всегда терапия».

«Вообще терапевтичность любой тональности сейчас будет трендом 2023 года. Именно терапевтическая тональность, а также самоирония. Да, это то, что позволяет вам над собой подшутить и во многом сохранить ту самую адекватность. А для политика – это прямо «маст хэв», без него никак нельзя. Все громкие медийные провалы политиков зачастую от полного отсутствия самоиронии и наоборот, когда люди выруливают в сложной ситуации, их спасает только ироничное отношение к себе».

То, что ситуация будет сложной, и стране придётся преодолевать множество кризисных явлений, сомнения не вызывает. И чтобы на это были силы, нужно видеть путь и его смысл.

«Не очень представляю, как сейчас очень тяжело людям в исполнительной власти, я не очень представляю, как губернаторы справляются с тем валом задач, который на них сейчас обрушился и будет обрушиваться весь следующий год. Потому что шутки шутками, но год будет непростым. В том числе, потому что секвестр бюджетов будет происходить. А когда меньше денег, понятно, меньше инструментов, меньше возможности успокаивать или вообще давать какую-то надежду, – пояснила Стулова.

«Первая из них то, что часть пути мы уже прошли, мы уже знаем немножко к чему нам готовиться, и с чем мы столкнёмся. Более того, люди, которые скажем так, не в состоянии были пройти этот путь, они отсеялись. Те, кто остались, они как бы более психологически готовы, чем те, кто проснулись с утра 24 февраля и обнаружили, что что-то изменилось», – добавила она.