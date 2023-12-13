России в любом случае придётся воевать до уничтожения последнего бандеровца – политолог

Приоритеты нынешнего противостояния России и Запада сместились таким образом, что сохранение Украины в любом виде для американцев уже будет означать капитуляцию Кремля.

Об этом в эфире интернет-блога «Ty сhЕ!?» заявил российский экономист и политолог Евгений Гильбо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас стало ясно, что расходы на нейтрализацию России, на создание России проблем – достаточно велики, эти расходы совершенно нецелесообразны, решено проект закрыть. Но закрытие проекта тоже требует каких-то ресурсов. Нельзя же сказать – всё, а теперь заканчиваем, потому что, если Украину перестать финансировать и снабжать оружием, то её присоединение к России – это вопрос недель. А если продолжать в нынешнем режиме, это дорого. Остаётся только один вариант, США сейчас изо всех сил давят на кремлёвское руководство в надежде заставить его капитулировать по образцу Стамбульских договорённостей или ещё как-то, чтобы война прекратилась и Украина сохранилась», – сказал Гильбо.

При этом, по его словам, «Кремль бы с удовольствием пошёл на все эти условия и продал бы ситуацию», однако есть ряд проблем, которые, впрочем, присутствуют у обеих сторон.

«Потому что американскому руководству ставит большие палки в колёса Англия, которая не хочет такого быстрого завершения этой истории. Соответственно, у Кремля есть проблемы с собственными военными, которые не поймут капитуляцию и сохранение Украины после всех принесённых жертв. Кроме того, есть третья сила в континентальной Европе, которая заинтересована в том, чтобы война продолжалась до уничтожения последнего бандеровца. Собственно говоря, она и будет продолжаться, для этого будет всё сделано, даже если Англия не будет настаивать на продолжении войны, всё равно РФ придётся воевать до уничтожения последнего бандеровца… До этого – ни мира, ни безопасности РФ не получит, о чём бы ни договаривались с нынешней администрацией США», – объяснил эксперт.

Он добавил, что Зеленский приезжал в США для получения инструкций, как сохранить лицо в сложившейся ситуации.

«Это реальная ситуация, и в этой ситуации, вот, Зеленского вызвали на ковёр поговорить с какими-то чиновниками третьего ранга, которые его готовят к тому, какие нужно будет принять меры для того, чтобы облегчить России капитуляцию перед США и сохранить Украину. Инструкции он, конечно, получает, но, с другой стороны, когда он из США уедет, он останется наедине со своей английской охраной, и, соответственно, ему будут даны другие инструкции, так что он для США фигура, скорее, недоговороспособная. Это всё, что можно сказать о его визите. А что касается его выступлений и так далее – это чисто спектакль для публики», – заключил Гильбо.